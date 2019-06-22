Российским туристам разрешили требовать полной компенсации за туры в Грузию

Граждане РФ, купившие туры в Грузию, имеют право требовать возврата денег у туроператора в полном объеме.

Об этом сказано на сайте Ростуризма. Уточняется, что граждане имеют право требовать расторжения договора и возврата денег «в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении».

Если договор будет расторгнут до начала путешествия, то заказчику должны вернуть полную сумму. Если после — «ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг».

Кроме того, туристы могут требовать возврата денег за авиабилеты, если приобретали их отдельно. При вылете до 8 июля граждане получат компенсацию в соответствии с тарифом, после — в полном размере.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ, отменяющий с 8 июля прямые авиаперевозки из России в Грузию.