Социологи выяснили, что почти половина россиян (44%) проведет свой летний отпуск дома, а 26% — на даче.

Как передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, только 10% россиян собираются поехать на летний отдых за границу.

При этом почти половина участников опроса (44%) проведет отпуск дома, а еще 26% — на дачных участках.

Однако социолог Кирилл Родин отмечает, что за последние 15 лет жители России все же стали более мобильными: в 2004 году дома во время летнего отпуска оставалось большинство опрошенных (59%).

Напомним, ранее Росстат представил данные исследования, согласно которым почти половина российских семей не могут позволить себе покупать товары длительного пользования, поскольку их средств хватает только на еду.