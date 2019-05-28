Росстат выяснил, что российские семьи вынуждены брать кредиты для поддержания уровня жизни.

Как передает РБК со ссылкой на данные Росстата, 48,2% российских семей признались, что не могут позволить себе покупать товары длительного пользования (смартфон, мебель, холодильник), поскольку их средств хватает только на еду.

При этом самую высокую долю среди тех, кому денег хватает лишь на товары первой необходимости, составляют молодые семьи (59,2%) и неработающие пенсионеры (57,9%).

Кроме того, исследование показало, что для поддержания уровня жизни россиянам все чаще приходится брать кредиты: доля израсходованных средств и заемов увеличилась с 7,8% в четвертом квартале 2017 до 11% в четвертом квартале 2018.

Напомним, ранее «Ромир» опубликовал данные, согласно которым подавляющее большинство жителей РФ вынуждено экономить, в том числе на продуктах питания (24%).