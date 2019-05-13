Впереди разгар отпусков, и, конечно же, одно из самых популярных мест для отдыха за границей у наших соотечественников — Турция. Но сказка в азиатской стране на берегу четырех морей может стать кошмарным сном. Об этом знает знаменитый витражист Николай Штейман, который полтора месяца борется за спасение жены, находящейся в коме в турецкой больнице.

Николай Штейман — потомок знаменитого клана скульпторов-монументалистов. Его родители Евгения Андреевна и Алексей Георгиевич Штейман в советское время были известны всей стране. Они сделали знаменитый памятник «Штыки» на въезде в Зеленоград, посвященный защитникам Москвы во время ВОВ.

Татьяна и Алексей

Сам 54-летний Николай занимается витражами и мозайкой, его работа украшает один из самых старинных храмов столицы — храм Преподобного Сергия Радонежского. И теперь на волю Всевышнего знаменитому семейству только и остается уповать.

— Мы планировали эту поездку почти год, это была наша первая в жизни совместная поездка за границу. Мы должны были месяц провести в разных регионах Турции, и Каппадокия была последней остановкой перед Стамбулом. Сначала хотели лететь все вместе, если найдём недорогие билеты. В итоге в гостинице мы купили только Тане билет на полёт на воздушном шаре компании Assiana, — рассказывает супруг пострадавшей россиянки Татьяны Гольден. — 23 марта рано утром за Таней заехали сотрудники компании. Вначале меня обещали взять на стартовую площадку вместе с ней, чтобы посмотреть и поснимать, как шар взлетает, но потом сказали, что места в машине нет и чтобы я шёл на смотровую площадку. Шары взлетели, спустились, но она никак не возвращалась. Через некоторое время меня нашли представители компании и отвезли в больницу города Невшехир, она была там уже в реанимации. Танин шарф попал в вентилятор, нагнетающий воздух в шар, это произошло на земле, до взлета. Она получила очень серьёзную травму, и её на скорой доставили в государственную больницу.

Я сразу написал родственникам и друзьям о случившемся, мои два сына Тит и Алексей прилетели мне помогать. Представители Assiana с первых дней обещали взять все расходы на лечение, проживание и траты на себя, обещали любую помощь. Однако когда мы попытались их намерения зафиксировать документально, они начали торговаться и предлагать суммы, не покрывающие и двух недель пребывания в госпитале. Во время последней встречи, когда мы попытались договориться о том, чтобы расходы на лечение они возместили за счёт своей страховки, сотрудники компании стали вообще говорить странные вещи. Они делали упор на том, что мы не докажем, что Таня туда не просто случайно попала, или что она вовсе сделала это намеренно.

На фотографиях, которые Таня делала в тот день, и на том видео, которое она снимала в момент происшествия, видно, что никаких заграждений нет, а сотрудники компании никак не препятствуют тому, что она близко подходит к опасной технике.

Уже больше 40 дней она в коме из-за тяжелой черепно-мозговой травмы. Есть небольшие улучшения в ее состоянии. Сейчас жена двигает левой рукой, ногой, поднимает голову, реагирует на голос. Но прогнозы врачей по реабилитации очень неутешительные.

3 мая был последний день, который покрывает страховая сумма, и сейчас мы ищем средства на оплату больницы (это 500 евро в день) и ждём новости о возможных датах транспортировки Тани в Россию, если это позволит ее состояние. Посольство РФ в Турции пытается что-то выяснить по поводу транспортировки и почему до сих пор ничего не понятно со спецбортом. От МЧС мы только какую-то официальную бумагу непонятную получили о том, что они наше обращение перенаправили в МЧС, то есть сами себе. Странная ситуация.

Должно быть заведено уголовное дело на компанию, но прокуратура и жандармерия до сих пор с нами не связались. Из небольшого количества информации, которое нам удалось выяснить, до последней недели правоохранители ждали, что Таня очнётся, чтобы её опросить. Вроде как несколько дней назад прокурор дал делу ход. Как всё будет дальше — непонятно: адвокаты, с которыми мы разговаривали, сказали, что владелец Assiana очень влиятельный человек в регионе и дело может затянуться, а всю ситуацию могут просто замять и скрыть.

Если вы хотите помочь этой семье, вы можете перевести любую сумму на карты Алексея Штеймана, сына Татьяны Гольден, 5101267745653685 или 5536913806960700

официально

Ирина Касимова, пресс-секретарь Посольства России в Турции:

— Сотрудники посольства находятся в постоянном контакте с родственниками пострадавшей, с турецкими докторами и российскими ведомствами. Приложили немало усилий для оформления скидки на лечение росгражданки. Однако турецкая сторона в итоге не пошла на содействие в данном вопросе.

Страховая сумма, имеющаяся у гражданки, закончилась и покрыла лишь лечение пострадавшей. На организацию спецборта средств у страховой компании уже нет. Изначально турецкие доктора не давали разрешения на транспортировку, однако сейчас такое разрешение получено. Нами была подготовлена и направлена вся необходимая информация и запрос на спецборт во Всероссийский центр медицинских катастроф «Защита». В настоящий момент ожидаем ответа. Делаем все возможное в данной ситуации.

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фото и видео предоставлены семьей Татьяны Гольден