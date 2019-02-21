Турфирмам предложили платить по ₽5 тысяч за каждого иностранца в РФ

Минэкономики предложило создать виртуальную особую экономическую зону (ВОЭЗ) для туристического рынка.

Как передает «Коммерсантъ», ВОЭЗ предлагается создать до конца текущего года в рамках реализации «Стратегии развития экспорта услуг в период до 2025 года». Как уточняет газета, ВОЭЗ представляет собой набор особых правил и преференций для определенной отрасли. Создание зоны призвано привлечь в Россию иностранных путешественников и поддержать компании в сфере въездного туризма.

По данным издания, обсуждается мера по упрощению оформления виз для организованных путешественников. «Речь может идти не только о крупных профильных компаниях, аналогичные функции может взять на себя, в частности, отель», – рассказал осведомленный источник.

Другой ожидаемой мерой называют субсидирование туроператоров. «Если существующая сейчас модель будет подтверждена, за каждого привлеченного в Россию иностранного туриста туроператорам будет доплачиваться около 5 тысяч рублей», – сообщил собеседник газеты.

Исполнительный директор туроператора «Интурист» Сергей Толчин сказал, что израильские компании получают до 60 евро за каждого привлеченного путешественника. Такая мера, по его словам, позволила кратно увеличивать въездной турпоток.