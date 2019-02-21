Путевка в долголетие

В центре внимания
фото: Роман Демьяненко / ТАСС
Вас там не было. Родные погибших в Сирии бойцов ищут правды в судах
Александр Невзоров: У Кирилла представлены все пороки, характерные для церковника
Скандальное видео с Ткачевым и Дворковичем: пляски для... Дерипаски?

Новости дня

21 февраля, четверг

[11:53]Поезда на Кольцевой линии метро идут с интервалами в 4 минуты
[11:34]Росстат перечислил главные болезни, убивающие мужчин в РФ
[11:15]В Подмосковье задержали двух мужчин, угнавших машину у таксиста
[11:07]Forbes назвал владелицу Wildberries второй женщиной-миллиардером в России
[10:38]В законе о наследовании пенсий увидели угрозу увеличения взносов в ПФР
[10:24]Турфирмам предложили платить по ₽5 тысяч за каждого иностранца в РФ
[09:58]Более 25 рейсов задержали и отменили в трех столичных аэропортах
[09:31]Сознательным игроманам разрешат вносить себя в "черные списки"
[08:55]Сотрудники МВД получат доступ к информации о здоровье водителей
[08:26]Ольга Голодец рассказала о налоговых льготах для любителей спорта
[07:46]ФСБ подсчитала число поездок россиян за рубеж в 2018 году
[07:25]Около 200 человек вывели из "заминированного" Курского вокзала

20 февраля, среда

[17:57]На заявившую об избиении жительницу Махачкалы завели дело
[17:28]Потерпевшие по делу "банды Цапка" получили ₽1,5 млн компенсации
[16:42]Семь российских стадионов вступили в гонку за звание лучшей арены
[16:13]Организатора убийства Старовойтовой отказались переводить в другую колонию
[16:04]Синоптики предупредили москвичей о метели с 21 февраля
[15:37]Экс-начальника колонии в Ярославле арестовали на месяц
[15:08]"Перекресток" оштрафовали за продление сроков годности сырам
[14:58]Путин призвал не "загонять человека в тупик" при выплатах по ипотеке
[14:32]Путин заявил о создании нового оружия из-за угроз со стороны других государств
[14:28]Премьер Израиля передумал приезжать в Москву на встречу с Путиным
[14:09]YouTube не будет запрещать нарушителям проводить прямые трансляции
[13:35]Власти Омска признали нецелесообразным достраивать метро в городе
[13:25]Медведев заморозил плату за негативное влияние мусора до 2023 года
[13:07]Названы потенциально "золотые" для РФ дистанции на ЧМ в Австрии
[12:46]В ГД предложили разрешить продавать билеты в театр без кассовых аппаратов
[12:36]Лампы без ртути установят в столичном метро в целях безопасности
[12:21]Сын Децла рассказал, как его мать едва не довели до смерти
[12:19]Агент Друзя рассказал о планах магистра уехать в США до скандала
[11:34]Школу под Москвой эвакуировали из-за обрушения кровли на площади 146 кв. м
[11:27]Больше половины россиян не верят в возможность ведения бизнеса честно в РФ
[11:14]Фигуранта дела о гибели "Боинга-777" под Донецком объявили в розыск
[10:18]Макаревич призвал смириться с идиотизмом большинства людей
[10:12]Мать Скрипаля попросила полицию признать сына и внучку пропавшими
[09:57]Актера Виталия Абдулова избили во время конфликта с проститутками
[09:54]В Приморье родители избили в туалете издевавшегося над их детьми школьника
[08:05]В ГД предложили лишать мандата за ложь в декларации о доходах
[07:55]Росстандарт подготовил новые требования к противогололедным реагентам
[07:25]Плюсовая температура и низкое давление ждут москвичей 20 февраля


Фото: Shutterstock
Белково-яичная диета: продержаться четыре недели
// фото: Global Look Press
Готовка без пламени: как поменять газовую плиту на электрическую
Фото: Shutterstock
Банки подняли ставки. Можно ли разбогатеть, используя накопительные счета?
Фото: Shutterstock
Домашний хлеб своими руками – от выбора ингредиентов до аппетитной корочки
// фото: Андрей Аркуша / Global Look Press
Зима в городе: как спасти лицо и волосы от непогоды
Фото: Shutterstock
Диета при простуде и гриппе: семь самых полезных продуктов для борьбы с болезнью
Децл (Кирилл Толмацкий) // фото: Геннадий Усоев / Global Look Press
Пять мифов о смерти Децла – и что могло быть на самом деле
Андрей Макаревич и его сын, актер Иван Макаревич // фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
Кем стали дети "отцов" и "матерей" русского рока во взрослой жизни?
Фото: мануфактура БАГ
5 способов сделать свою квартиру модной
Фото: Shutterstock
Девять шагов к победе над бессонницей: советы специалиста

Путевка в долголетие

Туризм

Майские указы президента России Владимира Путина поставили задачу увеличения продолжительности жизни в России – к 2024 году она должна в среднем составлять 78 лет, в 2030 году – 80 лет. Одним из ресурсов для достижения этой цели является развитие санаторно-курортной сферы, которая может внести серьезный вклад в здоровье нации. По оценкам экспертов в начале 90-х произошел резкий спад в этой сфере, количество отдыхающих в здравницах сократился с 30 млн человек ежегодно до 5-6 млн человек. Сейчас эта цифра колеблется в пределах 6-7 млн человек, и в России необходимо восстановить санаторно-курортную систему массовой доступности. Правительство работает над этим, и в конце прошлого года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал стратегию, направленную на развитие лечебно-оздоровительных комплексов с целью увеличения числа граждан, получающих лечение. 

Экспертное мнение руководителя портала Zdravo.ru Дмитрия Шарова и бальнеологический проект бизнесмена Александра Удодова помогут нам разобраться в ситуации, которая сложилась в российской санаторно-курортной отрасли.

– Дмитрий, как можно оценить современное состояние бальнеолечения в России?

– По количеству видов доступных минеральных источников и количеству разновидностей минеральных вод России нет равных. Российские курортологи благодаря длительному периоду рассвета санаторного дела накопили богатейший опыт использования в лечебных программах самых уникальных и разнообразных минеральных вод. В современных российских здравницах успешно лечат многие хронические заболевания. Практически в каждом российском регионе и области есть здравницы, использующие в лечебных программах минеральные воды как в питьевой форме, так и виде ванн и других методов лечебного воздействия. Одними из самых богатых по запасам и разнообразию минеральных вод являются Кавказ и прилегающие к нему регионы. 

Дмитрий Шаров

– А если сравнить нас с мировыми лидерами в этом сегменте оздоровительного туризма?

– Практика бальнеотерапии довольно широко известна и популярна во многих странах мира. В восточной Европе, например, работает довольно много курортных учреждений, по форме и перечню услуг очень похожих на российские санатории. Во многих европейских странах есть термальные отели и купальни, использующие силы термальных вод. Объём медицинских услуг в них существенно меньше, но базовые подходы бальнеологии соблюдаются. Согласно данным исследований Global Wellness Institute, в мире туризм на бальнеологические курорты (термальный туризм) растёт хорошими темпами – 6,5 % в год. Это быстрее, чем мировая экономика, рост которой составляет 3,5% в год. Россия, по данным этих же исследований, уверенно занимает 4 место в мире по количеству потребителей такого вида оздоровления (после Китая, Японии и Германии), что говорит и о богатстве возможностей, и о развитой культуре использования данного вида лечения.  

– В царское и советское время поездки «на воды» были очень популярны, как сейчас обстоят дела с востребованностью таких поездок, с наполняемостью санаториев?

– Статистика показывает, что общее количество посетителей российских бальнеологических курортов растёт, но не быстрыми темпами. В целом объём спроса на услуги российских санаториев оценивается в 6,5 миллиона потребителей ежегодно. Но небольшая положительная динамика – это большой показатель для отрасли. Последние годы наблюдалась тенденция к постепенному изменению структуры спроса – вместо тех, кто получал путёвки на работе в виде социальных гарантий, постепенно растёт доля частных потребителей, осознанно выбирающих именно этот способ отдыха и оздоровления. 

– В чем главные проблемы бальнеолечения с точки зрения привлекательности для потенциальных потребителей?

– Одна из ключевых проблем – это неизвестность, то есть отсутствие информации у большинства потребителей о лечебных и рекреационных возможностях современных бальнеологических курортов. Данные опросов показывают, что в сознании большинства потенциальных пациентов, никогда не бывавших в здравнице, санаторий – это больница, режим и ограничения, связанные с процессом лечения, а никак не оздоровительный отдых в комфортных условиях. Этот стереотип надо менять. 

– Насколько привлекательно бальнеолечение для инвестиций, как Вы оцениваете проект бизнесмена Александра Удодова, который сейчас на слуху? 

– Спрос растет, поэтому инвестиционная привлекательность курортов достаточно велика. Есть несколько интересных и крупных проектов, которые были запущены не так давно: санаторий «Источник» в г. Ессентуки, санаторий «Арника» в г. Кисловодск, комплекс «Bridge Resort» в г. Сочи стал принимать туристов на санаторное лечение. 

Идея Александра Удодова возродить здравницу и вновь обеспечить возможность использования целебных термальных вод известного источника, имеющего собственную историю – это перспективный и смелый проект. Количество курортов с именно термальными (то есть горячими) минеральными источниками в России не столь велико, а значит термальная здравница имеет все шансы найти именно своих постоянных посетителей. А оздоровительный эффект от отдыха в таких условиях сомнений не вызывает. Ценность используемого природного лечебного фактора – сильная сторона проекта Александра Удодова. В то же время специфика востребованности бальнеологического курорта требует решить вопросы удалённости, информированности, сервиса и досуга, к которым современный пациент предъявляет повышенные требования. И на это необходимо будет обратить особое внимание.

– В чем преимущества бальнеолечения по сравнению с другими видами оздоровительного туризма?

– При правильном подходе лечение на бальнеологическом курорте в условиях санатория – это идеальный вариант восстановления здоровья и сил. После полноценного курса бальнеотерапии отдыхающий вернётся домой «как новенький». При правильном выборе курорта в комплекс бальнеолечения будет включено ещё и наблюдение у врача, а это возможность пройти не только оздоровительные, но и профилактические процедуры, обеспечив себе «запас прочности» и продолжительный эффект от лечения

Бальнеологический проект Александра Удодова

Строительство новейшей здравницы в х. Кубанском Белореченского района Краснодарского края  началось осенью 2016 года. Место было выбрано из-за близости к целебному термальному источнику, которому в советское время  был присвоен статус памятника природы с социально значимым лечебным воздействием. В 80-е годы здесь располагался популярный пансионат, который пришел в упадок и разрушился. 

Основным инвестором проекта является московский девелопер Александр Удодов. Сейчас строительные и ландшафтные работы закончены, современный санаторий будет готов к открытию в этом году. По оценкам бизнесмена, бальнеолечебницу будут посещать от 3000 до 5000 отдыхающих ежегодно. Александр Удодов известен как создатель компании по производству шампиньонов «Грибная радуга», которую вывел в лидеры российского рынка, также бизнесмен реализует девелоперские проекты в сфере ритейла.

Александр Удодов
поделиться:

Туризм

Турфирмам предложили платить по ₽5 тысяч за каждого иностранца в РФ

Читать далее >

Туризм

Путевка в долголетие

Читать далее >

Туризм

ФСБ подсчитала число поездок россиян за рубеж в 2018 году

Читать далее >

Политика
Депутаты не дадут журналистам врать, а у коллег поищут умысел
Путин призвал не "загонять человека в тупик" при выплатах по ипотеке
Путин заявил о создании нового оружия из-за угроз со стороны других государств
Премьер Израиля передумал приезжать в Москву на встречу с Путиным
Общество
Русский рыбопромышленный мор
Поезда на Кольцевой линии метро идут с интервалами в 4 минуты
В Подмосковье задержали двух мужчин, угнавших машину у таксиста
В законе о наследовании пенсий увидели угрозу увеличения взносов в ПФР
Колумнисты
Avatar

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Поскольку советскому и особенно постсоветскому человеку в повседневной жизни гордиться не приходится, он гордится участием в военной кампании, не заботясь о ее смысле

Avatar

Мовчан
Андрей

экономист

Мы исходим не из того, что мы сильнее других, а из того, что можем попортить им жизнь так, что с нами не будут связываться. И военная наша доктрина такая же

Avatar

Белковский
Станислав

политолог

Складывается стойкое впечатление: перед всяким резким шагом Порошенко о чем-то деликатном советуется с Путиным через Виктора Медведчука


Культура и ТВ
Давид Шнейдеров о "запросе на цензуру": Люди устали от насилия, крови и нищеты
В ГД предложили разрешить продавать билеты в театр без кассовых аппаратов
Сын Децла рассказал, как его мать едва не довели до смерти
Макаревич призвал смириться с идиотизмом большинства людей
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как Алла и Лиза собираются в магазин за подарками к 23 февраля
Филипп Киркоров прокомментировал свое лидерство среди популярных артистов
Почему сын Децла выступил против съемок документального фильма об отце?
Любовь Успенская отказалась от алкоголя накануне юбилея

Здоровье
Генная терапия поможет обратить старение вспять
Росстат перечислил главные болезни, убивающие мужчин в РФ
Физические нагрузки позволяют преодолеть джетлаг и нарушения ритма сна
Ученые доказали, что стресс ускоряет рост и метастазирование рака
Туризм
Путевка в долголетие
Турфирмам предложили платить по ₽5 тысяч за каждого иностранца в РФ
ФСБ подсчитала число поездок россиян за рубеж в 2018 году
МЭР создаст маркетплейс для получения электронных виз в РФ
Авто
Как стать "народным инспектором" и фиксировать нарушения на дорогах
Сотрудники МВД получат доступ к информации о здоровье водителей
Улицы вблизи Гостиного двора перекроют 20 февраля из-за послания Путина
Цены на бюджетные машины в РФ преодолели отметку в 1 млн рублей
Недвижимость
Кто выиграет от достройки полуготового жилья по старым правилам
Эксперт: Проблемы рискованных застройщиков не приведут к катастрофе рынка
В Думе призвали скорректировать идею об отмене "поверочного рабства"
"Ипотечные каникулы" обернутся ужесточением условий кредитования
Читайте также
Свежий номер собеседник

Оформите подписку на наши издания


У Артура Очеретного кое-что схвачено
Новый муж Людмилы Путиной угрожает бывшей жене
Михаил Абызов на заседании правительства, лето 2012 года // фото: Global Look Press
Тоска по Родине в Тоскане. Почему экс-министр Михаил Абызов уехал за границу
// фото: PhotoXpress
Они спасли 81 жизнь. Как живут сейчас герои аварийной посадки Ту-154 в Ижме
// фото: Global Look Press
Кому на Руси сидеть хорошо?
Алина Чикатуева
Девушка против системы. Почему на депутата из Черкесска подал в суд глава республики
фото: личный архив Николая Злобина
Николай Злобин:
Великая Россия, которую мы знали, – сейчас на пенсии
Нина Ургант // фото: Наталья Логинова
Нина Ургант:
Иван если что задумал, то сделает обязательно
Елена Валюшкина
Елена Валюшкина:
Моя героиня в "ИП Пирогова" – легкий вариант Шапокляк
фото из личного архива Валдиса Пельша
Валдис Пельш:
Развлекательные программы – это не все, что я хочу в жизни
Сергей Пускепалис // Фото: Андрей Струнин / "Собеседник"
Сергей Пускепалис:
Для меня Навальный – токсичный человек


Децл (Кирилл Толмацкий) // фото из оф. группы "Децл aka Le Truk" "ВКонтакте"
Почему сын Децла выступил против съемок документального фильма об отце?
Юрий Соломин ждет Дмитрия Медведева в Малом театре
Юрий Соломин: Я бы сократил правительство! Так Медведеву и передайте
стоп-кадр / Youtube / Первый канал
"Минута халявы" на "Поле чудес": истинное отношение к зрителю?
Кондрашин мечтал стать врачом и нашел простой путь – купил диплом
Доктор-вампир из Челябинска: как убийца смог устроиться в больницу?
// фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
Прохор Шаляпин: Виталина ставит свечки за Джигарханяна!

// фото: Global Look Press
Пять историй про Анатолия Чубайса
стоп-кадр / YouTube / euronews (на русском)
Почему не сработал "шабаш" ведьм в поддержку Владимира Путина
фото: Global Look Press
"Лучший отдых – неделя на солнышке". Гастрольные и отпускные истории Сергея Шнурова
Фото: Shutterstock
Альфонс-самцы. Как встретить мужчину мечты и не разориться
Анатолий Тарасов дает наставления игрокам сборной СССР по хоккею (1970 год) // фото: Александр Макаров / РИА Новости
Силовые приемы Тарасова. Как великий тренер заставлял игроков становиться чемпионами