Путевка в долголетие

Майские указы президента России Владимира Путина поставили задачу увеличения продолжительности жизни в России – к 2024 году она должна в среднем составлять 78 лет, в 2030 году – 80 лет. Одним из ресурсов для достижения этой цели является развитие санаторно-курортной сферы, которая может внести серьезный вклад в здоровье нации. По оценкам экспертов в начале 90-х произошел резкий спад в этой сфере, количество отдыхающих в здравницах сократился с 30 млн человек ежегодно до 5-6 млн человек. Сейчас эта цифра колеблется в пределах 6-7 млн человек, и в России необходимо восстановить санаторно-курортную систему массовой доступности. Правительство работает над этим, и в конце прошлого года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал стратегию, направленную на развитие лечебно-оздоровительных комплексов с целью увеличения числа граждан, получающих лечение.

Экспертное мнение руководителя портала Zdravo.ru Дмитрия Шарова и бальнеологический проект бизнесмена Александра Удодова помогут нам разобраться в ситуации, которая сложилась в российской санаторно-курортной отрасли.

– Дмитрий, как можно оценить современное состояние бальнеолечения в России?

– По количеству видов доступных минеральных источников и количеству разновидностей минеральных вод России нет равных. Российские курортологи благодаря длительному периоду рассвета санаторного дела накопили богатейший опыт использования в лечебных программах самых уникальных и разнообразных минеральных вод. В современных российских здравницах успешно лечат многие хронические заболевания. Практически в каждом российском регионе и области есть здравницы, использующие в лечебных программах минеральные воды как в питьевой форме, так и виде ванн и других методов лечебного воздействия. Одними из самых богатых по запасам и разнообразию минеральных вод являются Кавказ и прилегающие к нему регионы.

Дмитрий Шаров

– А если сравнить нас с мировыми лидерами в этом сегменте оздоровительного туризма?

– Практика бальнеотерапии довольно широко известна и популярна во многих странах мира. В восточной Европе, например, работает довольно много курортных учреждений, по форме и перечню услуг очень похожих на российские санатории. Во многих европейских странах есть термальные отели и купальни, использующие силы термальных вод. Объём медицинских услуг в них существенно меньше, но базовые подходы бальнеологии соблюдаются. Согласно данным исследований Global Wellness Institute, в мире туризм на бальнеологические курорты (термальный туризм) растёт хорошими темпами – 6,5 % в год. Это быстрее, чем мировая экономика, рост которой составляет 3,5% в год. Россия, по данным этих же исследований, уверенно занимает 4 место в мире по количеству потребителей такого вида оздоровления (после Китая, Японии и Германии), что говорит и о богатстве возможностей, и о развитой культуре использования данного вида лечения.

– В царское и советское время поездки «на воды» были очень популярны, как сейчас обстоят дела с востребованностью таких поездок, с наполняемостью санаториев?

– Статистика показывает, что общее количество посетителей российских бальнеологических курортов растёт, но не быстрыми темпами. В целом объём спроса на услуги российских санаториев оценивается в 6,5 миллиона потребителей ежегодно. Но небольшая положительная динамика – это большой показатель для отрасли. Последние годы наблюдалась тенденция к постепенному изменению структуры спроса – вместо тех, кто получал путёвки на работе в виде социальных гарантий, постепенно растёт доля частных потребителей, осознанно выбирающих именно этот способ отдыха и оздоровления.

– В чем главные проблемы бальнеолечения с точки зрения привлекательности для потенциальных потребителей?

– Одна из ключевых проблем – это неизвестность, то есть отсутствие информации у большинства потребителей о лечебных и рекреационных возможностях современных бальнеологических курортов. Данные опросов показывают, что в сознании большинства потенциальных пациентов, никогда не бывавших в здравнице, санаторий – это больница, режим и ограничения, связанные с процессом лечения, а никак не оздоровительный отдых в комфортных условиях. Этот стереотип надо менять.

– Насколько привлекательно бальнеолечение для инвестиций, как Вы оцениваете проект бизнесмена Александра Удодова, который сейчас на слуху?

– Спрос растет, поэтому инвестиционная привлекательность курортов достаточно велика. Есть несколько интересных и крупных проектов, которые были запущены не так давно: санаторий «Источник» в г. Ессентуки, санаторий «Арника» в г. Кисловодск, комплекс «Bridge Resort» в г. Сочи стал принимать туристов на санаторное лечение.

Идея Александра Удодова возродить здравницу и вновь обеспечить возможность использования целебных термальных вод известного источника, имеющего собственную историю – это перспективный и смелый проект. Количество курортов с именно термальными (то есть горячими) минеральными источниками в России не столь велико, а значит термальная здравница имеет все шансы найти именно своих постоянных посетителей. А оздоровительный эффект от отдыха в таких условиях сомнений не вызывает. Ценность используемого природного лечебного фактора – сильная сторона проекта Александра Удодова. В то же время специфика востребованности бальнеологического курорта требует решить вопросы удалённости, информированности, сервиса и досуга, к которым современный пациент предъявляет повышенные требования. И на это необходимо будет обратить особое внимание.

– В чем преимущества бальнеолечения по сравнению с другими видами оздоровительного туризма?

– При правильном подходе лечение на бальнеологическом курорте в условиях санатория – это идеальный вариант восстановления здоровья и сил. После полноценного курса бальнеотерапии отдыхающий вернётся домой «как новенький». При правильном выборе курорта в комплекс бальнеолечения будет включено ещё и наблюдение у врача, а это возможность пройти не только оздоровительные, но и профилактические процедуры, обеспечив себе «запас прочности» и продолжительный эффект от лечения

Бальнеологический проект Александра Удодова

Строительство новейшей здравницы в х. Кубанском Белореченского района Краснодарского края началось осенью 2016 года. Место было выбрано из-за близости к целебному термальному источнику, которому в советское время был присвоен статус памятника природы с социально значимым лечебным воздействием. В 80-е годы здесь располагался популярный пансионат, который пришел в упадок и разрушился.

Основным инвестором проекта является московский девелопер Александр Удодов. Сейчас строительные и ландшафтные работы закончены, современный санаторий будет готов к открытию в этом году. По оценкам бизнесмена, бальнеолечебницу будут посещать от 3000 до 5000 отдыхающих ежегодно. Александр Удодов известен как создатель компании по производству шампиньонов «Грибная радуга», которую вывел в лидеры российского рынка, также бизнесмен реализует девелоперские проекты в сфере ритейла.