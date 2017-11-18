Остров Буян: Свияжск – часть суши, окруженная водой

Чем привлекает туристов остров-град на Волге Свияжск, узнал Sobesednik.ru.

Буян и царь Салтан

«Да это же остров Буян из моей «Сказки о царе Салтане»!» – по легенде, будто бы воскликнул Пушкин, подплывая к Свияжску. Небольшой остров в 30 км от Казани действительно похож на сказочный. Острова в принципе любимы туристами во всем мире. Но Свияжск – остров особый. Высаживаясь на него, попадаешь совершенно в другую эпоху.

С материком Свияжск связывает только насыпная дамба. Ворота, за ними – крутая лестница, с высоты которой открывается роскошный вид на Волгу. Первое, что встречает туристов – старинная белая церковь и деревянный трактир с дубовой мебелью словно из XVIII–XIX веков. Борщ, налитый прямо в хлебную буханку, из которой удалили мякиш, свияжская хреновуха, пирожки с яблоками – всё, как любили предки.

– До XVI века это была не­обитаемая земля, – рассказывает казанский гид Наталья Фирова. – Местные жители считали, что здесь обитает злой дух, и опасались даже приближаться, оставляя только пожертвования на берегу. Но в 1551 году все переменилось буквально за считаные недели. Молодой тогда царь Иван Грозный решал, как ему завоевать Казань. Военный инженер Выродков предложил сенсационное на тот момент решение – незаметно возвести в Свияжске крепость, откуда можно будет вести наступление. Для этого в Угличе построили без единого гвоздя деревянную крепость, потом ее разобрали и на лодках перевезли на остров. Сооружение снова собрали, как конструктор, меньше чем за месяц. Остров-град, как его назвали, возник как по волшебству.

Святой с песьей головой

На гербе Свияжска до сих пор изображен город на ладье как иллюстрация происхождения Свияжска. Остров заселили стрельцы Ивана Грозного. Как они жили и чем занимались, детально воспроизведено в интерактивном Музее истории Свияжска, где можно побывать и в комнате стрельца, и в келье местного монаха, и даже увидеть, как выглядит остров с высоты птичьего полета.

Русская крепость активно застраивалась не только жилыми домами, но и храмами, церквями, монастырями, которых и по сей день здесь чуть ли не больше, чем светских зданий. Главный из них – Успенский собор времен Ивана Грозного – в июне этого года вошел в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Успенский собор // Фото: Global Look Press

Только здесь сегодня можно увидеть в таком количестве фрески и иконы XVI века, самая необычная из которых – фреска святого Христофора с песьей головой. По преданию, Христофор был слишком красив и, чтобы уберечься от соблазнов, попросил Бога испортить его внешность. В ответ получил песью голову. По распоряжению Синода 1722 года все аналогичные изображения были уничтожены, но в Свияжске оно сохранилось.

Фото: Global Look Press

«Ленивый торжок»

Любимое место туристов в остров-граде – «Ленивый торжок». Это целый игровой квартал средневекового Свияжска с его повседневной жизнью. Здесь есть чайная и трактир с самоварами, блюдами на костре, оладьями, чаем из местных трав, яблочным повидлом и вареньем из сосновых шишек, которые совсем не похожи на магазинные аналоги. Главные свияжские кулинары – девушки-близнецы – так вжились в образ старинного города, что и в повседневной жизни носят платки и юбки по моде двухсотлетней давности, а готовят исключительно из местных натуральных продуктов по старинным рецептам своих предков.

– Все на бой! – созывает богатырь в полном облачении, которое весит около 10 килограммов, с мечом в руках. Два воина выходят биться друг с другом – не постановочно, а по-настоящему. Зрители от звона ударов по кольчуге даже вжимаются в бревенчатые стены. Исход схватки заранее неизвестен, но побеждает, конечно, сильнейший.

Фото: Shutterstock

Настоящая кузница, гончарный круг – можно самому попробовать силы в древних промыслах, а можно просто, по-туристски, накупить произведенных здесь сувениров – самый что ни на есть настоящий хенд-мейд.

Обитатели «Торжка» предлагают всем облачиться в одежду XVI–XIX веков и сфотографироваться. Любителям более активного вживания в эпоху дают пострелять из арбалета и лука и даже пометать топорики в м­ишень.

Памятник Иуде

Более поздняя история Свияжска интригует не меньше. Сразу после революции сюда пришел поезд с красноармейцами. Говорят, что на нем прибыл сам Троцкий и сразу приказал расстрелять каждого десятого. В Музее Гражданской войны детально воспроизвели обстановку его рабочего кабинета. «Судьба революции трепыхалась между Казанью и Свияжском», – написал позже Троцкий, имея в виду стратегически важное расположение Свияжска.

Местная легенда гласит, что первые красноармейцы привезли с собой статую Иуды Искариота как первого богоборца. Это была единственная в мире попытка увековечить библейского предателя, но памятник, если и был, простоял недолго – сегодня об этом факте уже ничто не напоминает.

Фото: Global Look Press

В советские годы Свияжск закрепил славу довольно зловещего места – на острове, в зданиях захваченных советской властью церквей и монастырей, расположились коммуна, колония, психиатрическая лечебница. Большинство заключенных здесь и умирали, чаще всего от полного истощения. Местные жители старались уехать с гиблого острова. На сегодня остались только 246 старожилов, которых переселили в специально возведенное на острове, более комфортное жилье, а древние дома отреставрировали и превратили в музеи. Да и весь остров, можно сказать, – музей под открытым небом.

Старинные дома, брусчатка, церкви и монастыри, Волга во всю ее ширь – остров-град становится все более популярным у гостей. К декабрю здесь ждут своеобразный рекорд – более 500 тысяч туристов за год.

Как добраться

На машине – самый удобный вариант. Расстояние от Казани – 30 км. На подъезде к Свияжску открыта перехватывающая парковка на 549 мест, от которой на остров ходят специальные автобусы.

На автобусе – из Казани, время в пути – 1 час 50 минут, цена билета 150 руб.

На электричке – с вокзала Казань-пассажирская, время в пути – 1 час 15 минут, цена билета 72 руб. Но от ж/д станции до острова нужно будет проехать еще 14 км по насыпной дамбе.

Речной транспорт – самый приятный способ добраться до Свияжска, но актуален только с мая по октябрь.

Фото: Global Look Press

Что почем

Групповая экскурсия в С­вияжск – 1250 руб.

Индивидуальная экскурсия на остров – 6000 руб.

Размещение в одной из трех гостиниц острова – от 1000 руб. в сутки (есть еще и «Дом паломника» – суперэкономвариант по цене 300 руб. в сутки за койко-место).

Смотровая площадка «Колокольня» – вход 350 руб.

Музеи острова – вход от 150 руб.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №43-2017 под заголовком «Часть суши, окруженная водой».