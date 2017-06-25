Я шагаю по Москве: самые интересные экскурсии по столице

Узнать больше об истории, культуре и преданиях столицы может каждый благодаря бесплатным прогулкам с экскурсоводом.

Пешеходные экскурсии в столице проводятся регулярно, мы расскажем вкратце лишь о некоторых из них.

Версаль на Яузе

Программа и тематика экскурсий очень широка. Так, к примеру, в конце июня можно будет посетить один из красивейших районов столицы – Лефортово. У многих этот район ассоциируется лишь с СИЗО «Лефортово», но мало кто знает, что этот район нередко называют «Версалем на Яузе». Между прочим, здесь во времена Петр­а I через реку от Немецкой слободы, где молодой царь проводил много времени, стали селиться высшие сановники.

А в августе можно будет погулять по Красной Пресне – одному из самых героических районов нашей столицы, овеянному ореолом революционной романтики. Ведь мало кто знает, что именно здесь в начале XX века революционные интеллигенты призывали к штурму старого мира и борьбе за светлое будущее. Здесь же рвались снаряды и горели баррикады…

Посмотреть расписание и записаться на экскурсию: http://mdn.ru/tour-timing

Островок Грузии и бал сатаны

Даже если вы не поклонник грузинской кухни, наверняка вам будет интересно погулять по местам древнего поселения представителей грузинской нации в Москве – в районе Пресненских прудов. Когда-то здесь была Грузинская слобода. Здесь же располагалась резиденция русского царя Федора Алексеевича, а позже на ее месте появилась резиденция грузинского царя Вахтанга VI.

Еще одна любопытная экскурсия – «Полет Маргариты» – для тех, кто любит перечитывать роман Михаила Булгакова. Вместе с экскурсоводом вы увидите дома, описанные в романе «Мастер и Маргарита», узнаете, где на самом деле состоялся рождественский бал, который лег в основу булгаковского бала у сатаны, и попробуете проследить возможный путь полета Маргариты.

Выбрать экскурсию и зарегистрироваться: http://mosstreets.ru

Кто такие кочерыжники?

На экскурсионной прогулке можно узнать и об истории столичных парков. Так, к примеру, вам расскажут о парке «Коломенское» – великокняжеской резиденции, которая веками являлась особой усадьбой Рюриковичей и Романовых. Экскурсовод поведает о том, что общего между Иваном Грозным и Алексеем Тишайшим. Где прятал свою библиотеку Иван Васильевич, как высаживались знаменитые плодовые сады, какие тайны хранит Голосов овраг и кто такие кочерыжники и огуречные короли.

А для тех, кто любит расследования, экскурсоводы готовы провести прогулку «Следствие ведет Фандорин» – по следам нашумевших акунинских детективов – и помочь расследовать убийство Белого генерала. Кроме того, вы узнаете, что такое эффект Мебиуса и к каким методам прибегал уголовный сыск XIX века.

Подробнее: http://moscowwalking.ru