Греф рассказал о выводах из "серьезного урока" с внутренним предательством

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о «радикальном пересмотре» систем защиты данных после утечки из-за «предательства» одного из сотрудников.

«Мы провели переоценку рисков. До сих пор мы защищали данные извне — мы построили такую стену, которую практически невозможно пробить. Но в то же время мы приложили недостаточно усилий для защиты от внутреннего предательства. Нас предал сотрудник, который был нами обучен, закончил один из самых лучших вузов страны, прошел у нас дополнительные курсы обучения, а потом, используя все свои знания, решился на преступление, связанное с хищением данных, к которым имел доступ по долгу службы», — приводит его слова Forbes.

Греф заявил, что это была «единственная утечка» данных за всю историю банка и «стала для [банка] серьезным уроком». По его словам, от утечек изнутри компании защититься «очень сложно», а «абсолютно защищенную систему» создать невозможно. В качестве сравнения он привел инцидент с кражей данных ЦРУ Эдвардом Сноуденом.

Глава Сбербанка рассказал, что после случившегося в компании вводится «особый режим контроля» за работниками, имеющими доступ к «критическим системам». Он также повторно опроверг информацию СМИ о миллионных утечках, подчеркнув, что на продажу были выставлены лишь информация 5200 клиентов банка, но и это удалось быстро пресечь.