Подозреваемый в хищении персональных данных у Сбербанка задержан

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании гражданина, подозреваемого в хищении персональных данных клиентов Сбербанка.

«В ходе спецоперации сотрудниками МВД России при содействии службы безопасности ПАО Сбербанк выявлен и задержан злоумышленник, подозреваемый в хищении персональных данных клиентов нескольких финансово-кредитных организаций, в том числе ПАО Сбербанк», — приводит пресс-служба её слова.

По предварительным данным следствия, мужчина является сотруднком коллекторского агентства «Национальная служба взысканий» (ООО «НСВ»), с которым сотрудничет Сбербанк. Подозреваемый действовал в интернете под именем «Антон 2131».

«Как мы и говорили ранее, утечки данных клиентов из Сбербанка и наших дочерних компаний не было. В связи с нарушением условий договора и утратой доверия Сбербанк в кратчайшие сроки расторгнет договор с ООО "НСВ"», — прокомментировал «Ведомостям» представитель банка. Издание также запросило комментарии у «Национальной службы взысканий».

О регулярных утечках клиентских данных Сбербанка сообщил 24 октября «КоммерсантЪ».

Ранее Сбербанк признал утечку данных 5 тысяч клиентов, которая произошла из-за умышленных действий одного из сотрудников регионального отделения. Глава банка Герман Греф заявлял, что утечка была выявлена за четыре часа после начала проверки, а данные нельзя было использовать для снятия денег.