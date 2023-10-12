Станислав Поздняков: Мы готовимся к Играм-2028

Ведь прямо перед проведением масштабного мероприятия грянула новость об исключении Олимпийского комитета России (ОКР) из Международного олимпийского комитета (МОК) «до дальнейшего уведомления». Но президент ОКР Станислав Поздняков, как говорится, не пал духом, а был энергичен и заставлял поверить: спортивная жизнь после отстранения есть.

– Форум удался и подтвердил, что Россия на самом деле спортивная держава, – начал издалека четырехкратный олимпийский чемпион,10-кратный чемпион мира, 13-кратный чемпион Европы по фехтованию. – Она жила, живет и будет жить своей спортивной жизнью – суверенной и очень яркой!

– Это все прекрасно, Станислав Алексеевич, но все-таки каковы перспективы развития отечественного спорта в условиях мирового бана?

– Никто не пал духом! Это я говорю с полной уверенностью. Напротив, все федерации по отдельным видам спорта собрались, сплотились, еще больше сконцентрировались и вовсю занимаются планированием. Пробуют новые форматы проведения соревнований, дорабатывают календари – это основа для достижения высоких спортивных результатов. Не забываем мы и про олимпийский резерв, подготовке которого уделяется столько же времени, сколько всегда – много! А конкретно мы готовимся к Играм-2028. И нужно работать, засучив рукава. Хорошо, что это понимание есть у всех – от спортсменов до чиновников всех уровней.

На форуме от количества самых разных делегаций – в Пермь прилетели в числе прочих высшие спортивные функционеры из Бенина, Уганды, Киргизии, Сербии, Алжира, с Сейшельских островов, Кубы, и даже был один президент Федерации футбола Занзибара – было очень шумно. Но я не ослышалась: мы действительно, не видя перспектив на ближайшие две Олимпиады, уже готовимся к летним Олимпийским играм 2028 (!) года в недружественном нам, между прочим, американском Лос-Анджелесе. И не просто готовимся.

– Перед нами стоит конкретная задача – победить на них! – уточнил Поздняков. – И вообще, не переживайте: ситуация, в которой все мы оказались, временная. В самой основе спорта заложено то, что это мирное сражение. И чего бы ни добивались политики разных стран, он будет объединяющей силой. Вопрос лишь в том, когда это произойдет. Надеюсь, что скоро.

Также он на всякий случай напомнил, что компенсации за неучастие в международных соревнованиях тем российским спортсменам, кто вполне мог отобраться и участвовать, выплачены будут. Однако таким решением оказались довольны не все.

– Считаю, что любые выплаты должны быть за результат, – сказал «Собеседнику» министр спорта России Олег Матыцин. – А не как компенсация за неучастие в чем-то. Гораздо целесообразнее создавать отдельные соревнования для тех, кто не поедет на Олимпийские игры, со своей системой премирования. Тем более что все возможности для этого есть.