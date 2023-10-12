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Динияр Билялетдинов: Можно потерять поколение футболистов

Меньше месяца остается до окончания групповой стадии отборочного турнира Евро-2024 в Германии. Финальные встречи участников должны пройти в два тура: 16–18 ноября и 19–21 ноября.

Фото: Соцсети

Доиграть придется и сборной Израиля, несмотря на продолжающуюся в стране войну. УЕФА сообщил Израильской футбольной ассоциации, что в последний осенний месяц ее футболистам придется сыграть все четыре оставшихся матча основного отбора. Израильтяне должны будут провести 4 игры за 9 дней! Предложена дата 12 ноября для пропущенного матча с Косово в Приштине, а затем два домашних со Швейцарией (15 ноября) и с Румынией (18 ноября), и в завершение 21 ноября – выездной с Андоррой. Уточняется, что если к тому моменту невозможно будет принимать игры в Израиле, то против Швейцарии и Румынии их проведут на Кипре или в Греции. Таким образом, УЕФА отклонил просьбу страны перенести матчи на декабрь или даже на следующий год.

Напомним, по обновленным правилам десять победителей групп и столько же команд, занявших вторые места, выйдут в финал, а оставшиеся три места будут определены в ходе стыковых матчей в марте 2024 года. Уже квалифицировались: Германия – как страна-хозяйка, Испания и Шотландия из группы A, Франция из группы B, Англия из группы C, Турция из группы D, Бельгия и Австрия из группы F, Португалия из группы J. Насколько интересен чемпионат Европы в отсутствие наших тем, кто раньше принимал в нем непосредственное участие?

– Конечно, интересен, и без российской сборной слежу за отбором, – заверил «Собеседник» центральный полузащитник Динияр Билялетдинов, бронзовый призер Евро-2008 в Австрии и Швейцарии. – Горячо болею за казахстанцев – они же нам как родные! Они, кто не в курсе, схлестнулись в группе H с Данией и – кто бы мог подумать – со Словенией. У обоих лидирующих соперников на данный момент по 19 очков, у Казахстана – 15, и он сохраняет отличные шансы на выход из группы напрямую. А если не выйдет – это уже точно, – попадает в плей-офф. Так что держим пальчики! Уверен, у казахов все получится, а их тренера счастлив знать лично – отличный парень! А победят на Евро-2024 англичане – и наконец-то привезут главный трофей континента на родину родоначальников футбола.

На форуме он раздавал автографы всем желающим у стенда РФС – очередь выстроилась в километр! А ведь с самого успешного Евро в истории отечественного футбола минуло 15 лет – а народ благодарил футболиста за ту самую бронзу столь горячо и бурно, будто наша дружина привезла ее вчера. Глядя на такой ажиотаж и такую теплую атмосферу, я задала еще один вопрос.

– А что наши? И за них болею и переживаю, разумеется! – ответил чемпион России, а также обладатель Кубка России и Суперкубка России. – Они молодцы – командой выступают сильно. Но вот индивидуально кого-то отметить сложно, нет такого, кто прямо выделяется. Уже хорошо то, что они находят мотивацию на товарищеские матчи, не пропускают их без уважительных причин. Иначе можно потерять целое поколение...

Рубрика: Спорт

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