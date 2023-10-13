Почему мужчины стали чаще отказывать

За шахматной доской отказ от хода неизбежно ведет или к пату, или к мату. Иными словами, пропуск хода – конец игры. А вот неявка на важнейший внутренний турнир, как выяснилось, вовсе не конец карьеры. Мало того, даже никакими штрафами не грозит. В шахматах все очень даже демократично: хочешь – играй, не хочешь – не играй.

К участию в стартовавшем суперфинале чемпионата России по шахматам (он продлится до 12 октября) вроде бы все условия располагали. Локация интересная – в рамках программы «Шахматы в музеях» (есть и такая) каждый год его проводят в новом музее. В прошлом году это был Чувашский государственный художественный музей в Чебоксарах, в этом – музей-заповедник «Царское Село». Общий призовой фонд суперфинала в 2023 году – 11 миллионов рублей, из них для мужчин – 7 миллионов, для женщин – 4 миллиона.

Однако в этот раз в мужскую сетку включили двух женщин. Это победительницы Кубка мира 25-летняя Александра Горячкина и 33-летняя Екатерина Лагно. Из-за отказа соревноваться всех наших сильнейших гроссмейстеров: 27-летнего Даниила Дубова, 39-летнего Александра Грищука и бывших претендентов на звание чемпиона мира по шахматам – 33-летнего Сергея Карякина и 33-летнего Яна Непомнящего. Где же топовые представители сильного пола?

Поклонники черных и белых фигур последний раз видели Дубова, Грищука и Непомнящего совсем недавно: в конце сентября они провели неделю в Амстердаме на коммерческом турнире Levitov Chess Week, который ежегодно устраивает бывший исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Илья Левитов. Призовой фонд явно солиднее, чем на родине – 130 тысяч евро, или, по курсу ЦБ РФ на сегодня, почти 14 млн рублей (самая большая часть от этой суммы досталась победившему Непомнящему).

А за Карякиным его фанаты имели возможность наблюдать последний раз аж в январе – на турнире «Шахматные звезды», что проходил в подмосковном ТРЦ Vegas City Hall. Современный торгово-развлекательный центр – это, конечно, не дворцово-парковый ансамбль XVIII–XIX веков, но призовой фонд больше, чем даже в столице Нидерландов – 15 миллионов рублей. И также самый большой кусок этого шахматного пирога достался победителю Карякину. Так неужели все дело банально в деньгах?

– Скорее всего в них, – комментирует «Собеседнику» международный шахматный гроссмейстер Дмитрий Кряквин. – А ведь Карякин, напомню, заявляющий о себе как о самом патриотичном патриоте, ни разу не был чемпионом России! Даже странно, что он не захотел побороться за такой важный и недостающий в его коллекции титул сейчас. Или он не так уж ему и важен? А наши женщины, Саша Горячкина и Катя Лагно, большие молодцы, что пришли, скажем так, на выручку. Составляют достойную конкуренцию мужчинам. Глядишь, вот так натренируются на подобных турнирах – и однажды кто-то из них станет чемпионкой мира по шахматам!

Наш собеседник забыл добавить: будучи при этом в нейтральном статусе... Что касается суперфинала чемпионата России, в нынешней мужской сетке нет ни одного гроссмейстера с рейтингом выше заветной цифры в 2700 пунктов, что в шахматах считается знаковым рубежом (уровень супергроссмейстера).

– Как известно, ФИДЕ предоставила специальное «окно» для российских шахматистов. Правом бесплатного перехода в другую федерацию воспользовались 65 человек, из них 15 гроссмейстеров, – заявил накануне суперфинала исполнительный директор ФШР Александр Ткачев. – При этом только пять из них, скажем так, имели какой-то вес. Это Никита Витюгов, Кирилл Алексеенко, Владимир Федосеев и Алексей Сарана (23-летний чемпион Европы бьется за Сербию. – Авт.), а также одна женщина – Александра Костенюк (39-летняя чемпионка мира перешла в Швейцарию. – Авт.). Остальные, при всем к ним уважении, или «сбитые летчики», или совсем неизвестные, чтобы о них говорить. Так что никакой трагедии...

И действительно! В российских шахматах сегодня тишь да гладь да божья благодать.