Спортивный комментатор Кирилл Набутов: «Спорт — продолжение войны мирными средствами»

Кирилла Набутова знает каждый болельщик: он работал на Олимпиадах в Москве, Сеуле, Барселоне, Сараево, Калгари, Нагано, Сиднее, Пекине, Сочи. Но теперь на российском ТВ Набутов – персона нон грата.

Президент МОК сейчас крутится как уж на сковородке

– Кирилл, правильно ли было, на ваш взгляд, отлучать от международных турниров всех российских спортсменов? Ведь можно было бы сделать для некоторых исключение.

– Есть большие международные игры, в которых Россия создала себе проблемы исключительно сама. И если российские спортсмены не попадут на предстоящие Олимпийские игры в Париже, они должны сказать спасибо в первую очередь главе государства и российскому правительству. Все эти разговоры про «месть коллективного Запада», про спорт, который должен быть вне политики, и «спортсмены ни в чем не виноваты» – гнусная болтовня. Потому что спорт и есть политика. Спорт – это продолжение войны мирными средствами. Человечество, когда стало поумнее, приняло решение стрелять не друг в друга, а по мишеням. И любые соревнования – о том, кто кого победил. Не случайно спортивная лексика очень похожа на военную. Нападение, атака, защита, оборона, взяли верх, разгромили и так далее. И это никуда из спорта не денется.

Соревновательность вообще свойственна людям, особенно молодым и активным. Нашу страну уже выкидывали из Олимпийских игр в 1920 году, когда большевики отказались платить взносы в Международный олимпийский комитет. И их послали, конечно. После чего в СССР стали говорить, что Олимпиада – ужасная вещь и вообще изобретение буржуев. «Мы устроим свои игры, для рабочих. Мировую рабочую Олимпиаду!» Ну и проводили такие игры и даже привозили каких-то спортсменов из-за границы. Чем все это закончилось? Как только отгремела Вторая мировая война, товарищ Сталин санкционировал участие советских спортсменов сначала в чемпионатах мира по отдельным видам спорта, а потом и в летней Олимпиаде в Финляндии.

Что касается Олимпиады будущего года, я не хочу делать прогнозов, потому что мы живем в такое время, когда не знаешь, что будет завтра. Ведь до 24 февраля 2022 года никто же не предполагал, что начнется так называемая спецоперация. То, что президент Международного олимпийского комитета Томас Бах крутится сейчас как уж на сковородке, пытаясь найти какую-то устраивающую всех формулировку, это видно. Но она всех устроить не может. Если россиян допустят к выступлениям под нейтральным флагом без надписи «Россия», то все равно будет ясно, что некий спортсмен по фамилии Иванов – россиянин и представляет Россию. При этом условного Иванова не допустят к Играм, если он как-то связан с Вооруженными силами РФ и правоохранительными органами. Извините, в нашей сборной три четверти спортсменов формально числятся в армии или полиции. И что с этим делать?

– А Олимпиада в Сочи, по-вашему, в конечном итоге была великим спортивным праздником или увертюрой всего последующего?

– На сочинскую Олимпиаду было потрачено столько денег, что сейчас эти цифры боятся даже озвучить. Что в итоге? Сегодня зимняя Олимпиада в Сочи – это Олимпиада, не существующая в массовом мировом сознании. Во-первых, сразу же после Олимпиады началась так называемая Крымская весна. И это мгновенно обрушило весь позитив от прошедших Игр. Во-вторых, ее добили колоссальные по своим масштабам допинговые скандалы, дисквалификации. Часть из них были вполне справедливыми, часть не очень. Но это уже мало кого интересовало в мире на фоне развернувшегося конфликта на Украине.

– В конце июня 2001 года по приглашению организаторов фестиваля неигрового кино «Послание к человеку» в Санкт-Петербург приехала немецкий кинорежиссер Лени Рифеншталь. Однако из-за многочисленных протестов демонстрация ее фильмов была прервана. Фильм Рифеншталь «Олимпия» (1938) лично для вас – про что он?

– Прежде всего про искусство. Ее фильмы, в первую очередь «Триумф воли» и «Олимпия», находятся в сокровищнице мирового кинематографа. Разумеется, с пометкой о том, что создательница этих шедевров пользовалась особым расположением Гитлера и имела совершенно особый статус в нацистской Германии. При всем этом она совершила множество гениальных открытий в области кино. «Олимпия» – фильм про красоту спорта и тела сквозь призму тогдашней официальной Германии. Это про молодость, про стремление к совершенству. И одновременно про политику. То, что Рифеншталь работала на Гитлера и воспевала красоту арийской расы – в этом нет никакого сомнения. И она потом платила за всё долгими годами гонений.

Не употребляю термин «пропагандист»

– Работая на петербургском телевидении в начале 90-х годов, вы наверняка могли близко наблюдать за правой рукой Анатолия Собчака – Владимиром Путиным. Каким он был тогда? Какое производил впечатление лично на вас?

– Я не могу сказать, что Путин тогда воспринимался как правая рука Собчака. Иногда мы с ним пересекались, потому что Петербург – город небольшой, да и власть тогда была ближе к народу. Я его не видел часто, и в гости друг к другу мы не ходили. Не только мне, но и всем, кто был тогда в петербургской власти, и в голову не могло прийти, что когда-нибудь этот человек может стать президентом России. Он же по своей сути не публичный персонаж, не занимался публичной политикой, у него не было своего политического лица. Даже тогда, когда он уже перебрался в Москву и занимал там высокие должности.

– Ну уж с Александром Невзоровым* виделись чаще? Какой Невзоров* вам более симпатичен: ведущий легендарных «600 секунд», «мастер и наставник» школы воспитания лошадей – или нынешний, автор телеграм-канала-миллионника?

– С Невзоровым* мы познакомились в школе, когда я учился уже во втором, а он только в первом классе. Его довольно скоро перевели в другую школу. Пересекались с ним, конечно, но нерегулярно. Он подрабатывал на ленинградском телевидении, предлагал свои сценарии. В какой-то момент они с другим знакомым моего детства – Сашей Борисоглебским, который был корреспондентом новостей – замутили историю под названием «600 секунд», даже предлагали мне роль телеведущего. Что касается его творчества, могу сказать одно: если его программы смотрит большое количество народу, то он знает секрет профессии, может достучаться до сердец людей и делает это по-своему талантливо. Факт остается фактом: у него громадная аудитория – значит, всё, что он делает, кому-то необходимо.

– Где проходит та тонкая, а может быть, и не тонкая, грань между пропагандистом и журналистом?

– Возможно, этой грани и не существует. Потому что если сегодня один человек несет какую-то чушь с экрана, а другой пытается ему оппонировать и рассказывать правду о происходящих событиях, то оба они, так или иначе, пропагандисты. Просто второй пропагандирует иную точку зрения на происходящее. Если ты пытаешься писать отстраненно, хочешь предоставить некую фактуру, то и в этом случае тебя запросто можно обвинить в пропаганде. Я стараюсь не употреблять термин «пропагандист», потому что достаточно сложно определить эту грань. Зато я употребляю термин «пропагандон» применительно к тем ребятишкам, которые с утра до вечера вещают на федеральных каналах. Я знаю лично не всех, но очень многих подобных деятелей. Меньшая часть из них – дурачьё, а в основном это просто про деньги.

– Можно ли сегодня оставаться честным журналистом, продолжая работать в России?

– Честным и порядочным можно оставаться где угодно. Вопрос в том – с какими результатами.

– Вы стали автором документального фильма «Тайны финской войны». Скажите, какие уроки по итогам этой войны мы так до сих пор и не усвоили?

– Выражаясь коротко – никакие. Только не стоит заблуждаться: сталинский СССР и путинская Россия – это не одна и та же страна. Ни по размерам территории, ни по влиянию на мировую политику, ни по доле в мировой экономике, ни по части идеологии. А ошибки совершаются те же самые. Основанные на русском менталитете, русском холопстве, русской лени, надежде на авось, самоуверенности.

Как Озеров сменил Йобчику фамилию

– Что вас больше всего раздражает в нынешних спортивных комментаторах?

– Я вас сильно разочарую, если скажу: общий уровень профессионализма сегодняшних спортивных комментаторов гораздо выше того, что был во времена СССР. Другое дело, что тогда это было штучное ремесло, которым занимались считаные единицы. Их было гораздо меньше, чем космонавтов, например. Неудивительно, что вся страна знала фамилию Озеров. Это было время тяжелой цензуры, тупой пропагандистской гонки. Тогда требовалось главным образом кричать «ура, ура!» и на профессиональный уровень внимания обращали меньше. А сегодня комментаторов стало много, спортивные медиа сильно разрослись. Появилась конкуренция. Тогда был один канал в лице Центрального телевидения и плюс еще второй канал для региональных новостей. А сегодня тысячи телеканалов и интернет-каналов. Людей, которые комментируют футбол или хоккей – сотни. Появилась узкая специализация. Футбольный комментатор уже не садится комментировать фигурное катание. Если честно, в наши дни невозможно слушать комментаторов 60-х годов. К этому нужно относиться, как к антиквариату.

– Ваш рост 192 см. Можете привести пример, когда высокий рост сильно помог и, наоборот, когда из-за него пострадали?

– В основном тема высокого роста связана с комическими ситуациями. К тому же, когда я выходил играть в футбол, на площадке не был самым мобильным среди других игроков более низкого роста. Высокий рост сильно помогает, когда кому-то в супермаркете надо что-то достать с верхней полки. Помните фразу: «Дядя, достань воробушка!» Но есть и большой минус для людей высокого роста. Это неизбежный радикулит.

– Вы наиболее осведомленный человек в области спортивной журналистики и наверняка знакомы со многими тайнами и легендами в этой области. Раскройте секрет самой живучей околоспортивной легенды. Кому из комментаторов принадлежит фраза, якобы произнесенная во время международной трансляции соревнования в прямом эфире: «Бросок! Гол! (Далее матерное слово.) Штанга!» Или это байка, сочиненная народом? Ведь тысячи советских болельщиков могут поклясться, что собственными ушами слышали всё во время трансляции?

– Эта тема была основательно исследована еще в 70-е годы. И я, как действительно осведомленный человек в области спортивной журналистики, могу с уверенностью сказать, что такого не было ни-ког-да. Эту фразу обычно приписывают легендарному комментатору Николаю Николаевичу Озерову. Но он даже близко ничего подобного не произносил. Хотя и был автором многих крылатых фраз, ушедших, что называется, в народ.

Могу привести пример из практики моего отца, который однажды комментировал волейбольный матч между советской командой и японцами. Там пошел подавать мяч японец по фамилии Хировата. Ну и Виктор Набутов говорит: «Подает Хировата». Японец бьет по мячу – попадает в сетку. Набутов реагирует: «Действительно неважно».

Были многочисленные эпизоды, связанные с «неудобными» фамилиями зарубежных спортсменов. Особенно это тяжело давалось старым комментаторам, которые не знали иностранных языков. Один раз на чемпионате мира по хоккею играла сборная Польши, в которой была тройка нападающих с фамилиями Шея, Поц и Йобчик. Вел репортаж Николай Озеров. С фамилией Шея для российских зрителей всё вроде было в порядке. Что такое «поц» на идиш, знали далеко не все, хотя для тех, кто в курсе, это звучало довольно забавно. Однако самая большая сложность была с фамилией третьего хоккеиста. Николай Николаевич стал называть его «Обчик». На следующем матче другой комментатор дипломатично окрестил хоккеиста «Ибчик». Зрители так и не поняли, кто же был на площадке...

*Власти РФ считают иноагентом.