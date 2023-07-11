Париж-2024: неприглашенные, но ждущие

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не пригласил Олимпийский комитет России (ОКР) к участию в XXXIII летних Олимпийских играх (Париж-2024) в установленную дату – за год до их начала, 26 июля. Но это не значит, что приглашения мы не получим вовсе – нас поставили в режим ожидания. И похоже, продлится он до самого старта Олимпиады.

Томас Бах отметил: участие россиян «будет зависеть от развития ситуации». И тут же добавил: не стоит ждать заветного инвайта даже в октябре этого года на сессии МОК в индийском Мумбае, которая пройдет с 14 по 17 число. На этом мероприятии лишь в очередной раз посмотрят и оценят, «как все причастные лица в России соблюдают букву и дух условий обеспечения участия нейтральных и индивидуальных спортсменов». И потом – как-нибудь когда-нибудь – решат, достойны ли мы быть среди участников. Дедлайна по этому решению нет. «Мы не будем устанавливать конкретный срок, – заявил глава МОК. – Потому что нам кажется, что если мы установим определенный срок, то столкнемся с ситуацией, когда все хорошо ведут себя до этой даты, а потом все выходит из-под контроля».

При этом Томас Бах в установленный срок позвал к участию в Олимпийских играх 203 национальных олимпийских комитета (девяти из которых вручил пригласительные лично), а также – внимание – команду беженцев. Как же без нее! И возникает резонный вопрос: а зачем мы вообще ждем приглашения МОК, если с такими условиями (по индивидуальному нейтралитету) как раз в команду беженцев, вероятно, и попадаем? А она уже в списке! Так, может, перестать ждать и начать готовиться? Разобраться в этом нюансе «Собеседнику» помог известный спортивный обозреватель Сергей Дадыгин:

– Попасть в Париж хотелось бы очень! Ведь этот город для главного спортивного соревнования четырехлетия – особенный. Напомню, Франция – родина инициатора организации современных Игр, барона Пьера де Кубертена. Во французской столице в 1900 году состоялись и II летние Олимпийские игры, которые многие даже считают первой Олимпиадой в полном смысле слова – опыт Афин за четыре года до этого оказался куда скромнее. Томас Бах историческую роль Парижа всячески подчеркивает, обещая, что в 2024-м для олимпийцев там вообще устроят что-то совсем уж невероятное. Он называет эти Игры «более инклюзивными, молодыми, урбанистическими и устойчивыми», что бы это ни значило. А для нас пока что значение имеет лишь одно – пригласят или не пригласят... Да, команда беженцев уже в списке. Однако, чтобы нашим спортсменам в нее войти, нужно соблюсти в том числе два важнейших условия.

Первое: нейтралы обязаны перестать получать любую финансовую поддержку в любой форме от любых государственных структур (а это и Министерство спорта, и федерации), а также прекратить участие во всех национальных соревнованиях. Финансировать поездку и покрывать все расходы (проезд, проживание, питание, документы, экипировка и прочее) для них будет МОК. Второе: публично осудить военные действия своей страны, то есть специальную военную операцию.

Считаю, только поэтому МОК и тянет с приглашением ОКР, ведь ему выгодно, чтобы во время этого ожидания как можно больше наших спортсменов отказались от поддержки СВО, ведь для многих из них эти Игры – последний шанс в жизни на олимпийскую медаль. Это главная мечта Томаса Баха! Это же мечта и всех, кто стоит за главой МОК – и президента страны-хозяйки Макрона, и влиятельных спонсоров Олимпиады, многочисленных американских телекомпаний и американских же производителей товаров и услуг, которые вбухивают в нее миллиарды долларов. Но о том, каково потом будет таким олимпийцам по возвращении в Россию, они не думают.

Этих олимпийцев как минимум спросят: почему же вы стали беженцами, от кого и от чего бежали? Никогда ни Путин, ни Матыцин, ни Поздняков не одобрили бы, чтобы кто-то ради своей олимпийской мечты объявил себя беженцем. Такого никто не поздравит ни с чем, и в свой адрес здесь он услышит не «победитель» или «призер», а «предатель». И это еще самое мягкое последствие из возможных...