Ирина Винер принимает поздравления с юбилеем

Ирина Винер для России - больше, чем тренер. Она - воспитатель чемпионок. Среди ее учениц были такие олимпийские чемпионки как Алина Кабаева, Евгения Канаева, Маргарита Мамун и другие. Родилась она 30 июля 1948 года в Самарканде и с 2001 года до настоящего дня занимает пост Главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Именно с ее именем связаны все главные достижения нашей страны в этом виде спорта все последние годы.

— Поздравляю с юбилеем. Совершенно гениальный человек, выдающийся педагог, лучший тренер по художественной гимнастике в мире, пример для многих тренеров из разных видов спорта. Красавица, умница, редкого обаяния человек. Очень уважаю и люблю, преклоняюсь, — поздравила свою коллегу Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

К ее поздравлениям присоединился Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков:

- Легендарная Ирина Александровна навсегда вписала своё имя в историю Олимпийского движения, воспитав несколько поколений выдающихся спортсменов, которые принесли нашей стране большое количество Олимпийских наград! Желаю вам крепкого сибирского здоровья, успехов во всех начинаниях и чтобы подопечные радовали вас своими победами ещё долгие-долгие годы!

«Вы вписали множество страниц в историю мирового спорта, внесли большой вклад в развитие художественной гимнастики в нашей стране. Благодаря Вашему уникальному таланту один из самых красивых видов спорта завоевал огромную популярность, - сказано в правительственной телеграмме, которую Ирина Винер получила от премьер-министра Михаила Мишустина. - Вы зажгли немало ярких звёзд, воспитали рекордное число олимпийских чемпионок, победителей и призёров престижных международных соревнований. Сегодня наряду с активной работой во Всероссийской федерации художественной гимнастики Вы много сил и энергии отдаёте Международной академии спорта, воспитываете новое поколение спортсменов. Уверен, что с таким наставником они обязательно добьются успехов, станут гордостью российской художественной гимнастики. Желаю Вам удачи во всём, здоровья и благополучия».

Но одним из первых выдающегося тренера поздравил лично Владимир Путин:

«Уважаемая Ирина Александровна! Поздравляю Вас с юбилейным Днём рождения. С Вашим именем, плодотворной тренерской, наставнической деятельностью связаны яркие, незабываемые страницы истории отечественного и мирового спорта, блистательные победы российских гимнасток на самых престижных международных соревнованиях, Олимпийских играх. И конечно, отмечу Ваш огромный личный вклад в популяризацию спорта и физической культуры в нашей стране, в продвижение ценностей активного, здорового образа жизни. Желаю Вам успехов и всего наилучшего».

Накануне президент вручил тренеру орден «За заслуги перед Отечеством» I степени, а вот что рассказала в эфире «Матч ТВ» сама Ирина Винер:

— Высшая награда — это признание того, что твои ученицы лучшие в мире, и в честь них, как и в честь президента России, играется гимн и поднимается флаг.