Как Елена Исинбаева допрыгалась до Тенерифе
Когда-то с именем этой выдающейся легкоатлетки были связаны громкие победы и рекорды, а теперь – громкие скандалы и их последствия
Самая успешная прыгунья с шестом в истории этого вида спорта публично «отреклась» от России (назвав себя «гражданкой мира») и своего воинского звания майора (назвав его «номинальным»), когда выяснилось, что после начала спецоперации она живет в Испании.
Скандал разразился, когда прославленную легкоатлетку папарацци испанского издания El Digital Sur тайком засняли в июле… прогуливающейся в черной футболке и белых шортах на Канарах, а точнее, на самом большом из Канарских островов – Тенерифе, он же самый густонаселенный остров Испании. На нем постоянно проживают около 900 тысяч человек, и одной из них неожиданно для всех оказалась наша Лена. Хотя почему неожиданно? Спортсменка никогда не скрывала, что долгое время проживала в соседнем государстве – Монако, а именно в легендарном Монте-Карло. Там она также тренировалась. Но в 2011 году приняла решение вернуться в родной Волгоград, чтобы, по ее словам, «больше времени проводить в кругу семьи и друзей».
Однако уже спустя два года, на домашнем чемпионате мира по легкой атлетике, который Москва принимала в 2013 году (было же время!), прыгунья с шестом, жалуясь на отсутствие условий для развития спорта и социальную неблагополучность региона, заявила о намерении переехать обратно под солнце Монако.
«Постоянно жить хочу в Монте-Карло, – признавалась Елена Исинбаева в том числе в интервью «Собеседнику» сразу после того, как завоевала в «Лужниках» очередное золото и стала трехкратной чемпионкой мира на открытом воздухе (а еще она – четырехкратная в помещении). – На мою малую родину, в Волгоград, тоже планирую регулярно приезжать, тренера как минимум проведывать, семью свою...»
То есть еще десять лет назад двукратная олимпийская чемпионка и обладательница 28 мировых рекордов, а также заслуженный мастер спорта России подчеркивала, что жизнь свою видит за рубежом. И чего же все набросились на Исинбаеву, когда вдруг заметили, что да, она, как и заявляла, живет в Испании? Просто обстоятельства с тех пор изменились. Сегодня на повестке – специальная военная операция, ввиду которой такая заграничная жизнь воспринимается совсем по-другому. Особенно теми, кто приближен к власти и армии.
В свете снимков из Тенерифе сразу же вспомнили, что Елена как своя в «Единой России», хоть и не ее член. Страницу с ее биографией моментально удалили с официального сайта, а ведь она числилась там в разделе «Лица партии». Еще бы: в 2012 году Исинбаева стала доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. Напомнили Елене и то, что в 2015 году при присвоении очередного воинского звания майора погоны ей вручал лично министр обороны, которого она не раз поздравляла с днем рождения, выкладывая совместные фото в соцсети. И что теперь со всем этим делать? Европа-то нам уже официально недружественная. Поэтому отмолчаться не удалось.
«Те звания, о которых сегодня говорят, носят номинальный характер, так как я не состою и никогда не состояла на службе в Вооруженных силах РФ, – написала Елена Исинбаева у себя в аккаунте. – Так же как никогда не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии… Я человек мира! Живу там, где работаю, ем то, что люблю…»
Но было уже поздно. Карательную машину в отношении «предательницы» и «перебежчицы» привели в действие. Правительство Волгоградской области – вот же совпадение – сразу после скандала подало в суд на ковавшую им славу спортсменку. Вдруг обнаружилось, что она не платила за аренду парковочных мест площадью 40 кв. м аж с 2019 года. Сумма задолженности – 27.400 рублей. Еще смелее выступил глава Дагестана Сергей Меликов, предложивший переименовать обратно в «Труд» стадион имени Елены Исинбаевой, что в Махачкале.
Однако круче всех ответил депутат Госдумы Роман Терюшков: «Комиссия МОК по этике посчитала, что она не поддерживает СВО. Учитывая явный умысел Исинбаевой по дискредитации ВС РФ и осквернения звания офицера ради сохранения доходного места в МОК, обращаюсь в Генеральную прокуратуру для принятия мер. Офицер, осознанно порочащий честь мундира, должен быть лишен воинского звания».
«Мы просто обрушиваемся на спортсменку, которой совсем недавно гордились, – стал сокрушаться пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. – Она ничего не осуждала, она никого не критиковала… где она живет, в конце концов, совершенно не важно».
Кстати, а с чего вдруг Дмитрий Сергеевич за нее заступился? Может, не последнюю роль сыграла близкая дружба Исинбаевой и Алины Кабаевой? Последняя горячо поддерживала Елену, когда для той из-за нашего грандиозного допингового скандала не сделали исключение и не дали выступить в Рио-2016, лишив надежд на третье олимпийское золото.
«Исинбаева принимала присягу, она считается военнослужащим, как и люди, которые стоят в строю, – заявил «Собеседнику» двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. – Если ей прикажут пойти на какие-либо военные действия, обязана будет пойти!»
«Она вполне привыкшая там жить, она всегда этого хотела, – прокомментировал «Собеседнику» же депутат Госдумы и многократный чемпион мира по боксу Николай Валуев. – Публичных людей с российским паспортом и активами за рубежом ставят на развилку. Вот Исинбаева и стала релокантом. Но она свое уже отпрыгала».