Как Елена Исинбаева допрыгалась до Тенерифе

Самая успешная прыгунья с шестом в истории этого вида спорта публично «отреклась» от России (назвав себя «гражданкой мира») и своего воинского звания майора (назвав его «номинальным»), когда выяснилось, что после начала спецоперации она живет в Испании.

Скандал разразился, когда прославленную легкоатлетку папарацци испанского издания El Digital Sur тайком засняли в июле… прогуливающейся в черной футболке и белых шортах на Канарах, а точнее, на самом большом из Канарских островов – Тенерифе, он же самый густонаселенный остров Испании. На нем постоянно проживают около 900 тысяч человек, и одной из них неожиданно для всех оказалась наша Лена. Хотя почему неожиданно? Спортсменка никогда не скрывала, что долгое время проживала в соседнем государстве – Монако, а именно в легендарном Монте-Карло. Там она также тренировалась. Но в 2011 году приняла решение вернуться в родной Волгоград, чтобы, по ее словам, «больше времени проводить в кругу семьи и друзей».

Однако уже спустя два года, на домашнем чемпионате мира по легкой атлетике, который Москва принимала в 2013 году (было же время!), прыгунья с шестом, жалуясь на отсутствие условий для развития спорта и социальную неблагополучность региона, заявила о намерении переехать обратно под солнце Монако.