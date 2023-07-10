О задержании российского хоккеиста сообщил генпрокурор и министр юстиции Польши Збигнев Зебро: «Это уже 14-й задержанный член разрабатываемой нами шпионской сети. Он находился у нас с октября 2021 года».

Речь идет, предположительно, о 20-летнем защитнике клуба «Заглембе» Максиме Сергееве. По местным законам, ему грозит до 10 лет.

– Дело понятное, ведь спортсменов, как и деятелей искусств к таким заданиям в первую очередь и привлекают, – говорит «Собеседнику» ветеран группы спецназначения КГБ СССР «Вымпел», полковник запаса ФСБ России Валерий Киселев. – На них вся нагрузка. Да и чем еще там хоккеистам заниматься в свободное от международных стартов время? С другой стороны, зная сегодняшнее отношение Польши к нам, они не станут утруждать себя доказательствами, так что взяли хоккеиста, скорее всего, для будущего обмена.