Вояж в Азию откладывается

Наши выступают там вне зачета только для возможности отбора на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. Однако Олимпийский комитет России (ОКР) пока не получил официального приглашения от Олимпийского совета Азии (ОСА).

– Зная президента ОКР Станислава Позднякова еще с 1992 года, когда он сам стал олимпийским чемпионом по фехтованию, полагаю, он не горит желанием отвечать положительно на это пока не пришедшее приглашение: если наш комитет формирует команду для участия, Россия по логике и должна финансировать ее поездку в Китай, – говорит «Собеседнику» известный спортивный обозреватель Сергей Дадыгин. – А какой в этом смысл, если скорее всего ОКР откажется от выступления на Олимпиаде в Париже-2024? Потому что условия для нас унизительные.

МОК дал рекомендации международным спортивным федерациям допускать российских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе – и лишь тех, кто публично не поддерживает СВО и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Консультации по данным рекомендациям у нас уже проходили. Позиция пока такая: вряд ли мы на это пойдем. При этом, напомню, рекомендации не касаются самого Парижа-2024: решение по нему примут отдельно.

Для многих наших спортсменов Азиатские игры – последний шанс отобраться на Олимпийские игры, потому что отборочные соревнования (чемпионаты мира, Европы, этапы разных кубков) по ним уже прошли и они в них из-за бана не участвовали. А азиаты все тянут и тянут. До старта Азиады – два месяца с небольшим. Как выйти на пик формы за такой ничтожно малый срок, да еще и не будучи уверенным, что примешь участие? Для сравнения: на Олимпиаду приглашения национальным комитетам рассылают за год. И что мешает нас пригласить?

Думаю, причин две. Первая: в Азии не все местные федерации довольны возможным участием наших, пусть и без медалей. Ведь где-то россияне могут показать все три высших результата, а где-то и вовсе занять всю первую десятку. Понятно, с такими сильными соперниками победы азиатских участников нивелируются. Вторая причина – Томас Бах постоянно меняет правила игры. Сегодня заявляет одно, погодя – другое. Не исключено, что азиаты еще ждут какого-то его решения на наш счет и ведутся переговоры.