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Вчера, в 20:20

Чемпионы устроили забег из России

Сотни спортсменов уже покинули нашу страну

Фото: Global Look Press

Помимо смены спортивного гражданства Диана Дэвис и Глеб Смолкин компенсировали затраты на свою подготовку

Недавний скандал с российскими спортсменками, тайком собравшимися участвовать в Панарабских играх под сирийским флагом (об этом «Собеседник писал в прошлом номере), вызвал бурю обсуждений.

Большая часть заявленных в протоколе спортсменок после огласки не появилась на турнире. Однако спортивная гимнастка Александра Максимова собрала в Алжире целую коллекцию наград. Так что нашей – или уже сирийке – Саше вполне по силам отобраться от Сирийской Арабской Республики на Олимпийские игры в Париже-2024.

А всего более 200 российских спортсменов поменяли спортивное гражданство после начала СВО. Среди них:

  • 12-я чемпионка мира по шахматам среди женщин Александра Костенюк, перешедшая под швейцарский флаг;
  • участвовавшие на Олимпиаде в Пекине-2022 фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин (Грузия);
  • лучшая легкоатлетка России в марафонском беге Сардана Трофимова (Кыргызстан);
  • выступавший в «Формуле-1» автогонщик Даниил Квят (Италия);
  • футболист Наир Тикнизян, который этим летом в составе сборной Армении отбирается на Евро-2024...

Самым популярным направлением для тех, кто улетел, но, в отличие от Карлсона, не обещал вернуться, стал Израиль – за него теперь выступают как минимум 25 человек. Сербия приняла не меньше 19 спортсменов, Германия – 13, Франция – 12, Польша – 11, Казахстан – 10, Армения и Великобритания – по 9, США – 7, Испания и Палестина – по 6. Грузию, Турцию и Финляндию выбрали по пять спортсменов, Канаду, Черногорию, Грецию, Румынию и Австрию – по четыре, Бельгию, Италию и Венгрию – по три. И это только данные, которые удалось собрать из открытых источников. Реальное число россиян, сменивших спортивное гражданство, может быть в разы больше – не все такие переходы удается отследить.

– Спортсмены, в отличие от уехавших артистов, за границей не сами по себе, а защищают честь и флаг другого государства, – комментирует «Собеседнику» публицист-расследователь Юрий Светов. – Поэтому именно спортивные переходы так остро воспринимаются и обсуждаются обществом. Но, увы, все только начинается...
Фото: соцсети
Публицист-расследователь Юрий Светов

Рубрика: Спорт

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