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РФС наконец-то признал Крым?

«Терять больше нечего – пусть выгоняют окончательно», – Владимир Абрамов о решении РФС и возможном исключении из УЕФА

Владимир Абрамов
Фото: Global Look Press

/Мир спорта//футбол/

Между Сциллой и Харибдой оказался РФС, что вдруг взял да принял в свой состав два крымских клуба – ялтинский «Рубин» и «Севастополь». Первые матчи с ними во втором дивизионе намечены на 16 июля. За это все остальные наши клубы, как и национальную сборную, могут исключить из УЕФА.

– УЕФА еще в 2014 году запретил РФС включать крымские клубы в свои соревнования под угрозой самых страшных санкций, – комментирует «Собеседнику» известный футбольный агент Владимир Абрамов.

Раз мы и так уже везде забанены и этим нас больше не напугать, остается только исключение. РФС не принимал Республику Крым и город федерального значения Севастополь в свою структуру раньше, так как мы активно играли в Европе и это, по всей видимости, считалось важнее, чем федеральный конституционный закон, на основании которого территории стали частью России. Означает ли это, что теперь РФС наконец-то прозрел, раскаялся и уравнял в правах все наши субъекты? Или что союз понял, что в Старом Свете нам еще долго ничего не светит, терять больше нечего – пусть выгоняют окончательно? Нет и нет! Им просто позвонили со Старой площади и сказали, какую позицию занять.

– РФС никогда ни одно решение не принял самостоятельно. Что интересно, за три дня до этого в РФС приезжали представители УЕФА и вели переговоры за закрытыми дверями. А ведь они нам, согласно договоренностям от 2018 года, деньги дают неплохие на развитие футбола – на молодежные команды, да и просто на замену травы на стадионах! Они нас держали на крючке, чтобы мы не вели себя более смело. Это такая игра. Но зачем она нам, если основной игры они нас лишили?


Теги: #футбол

Рубрика: Спорт

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