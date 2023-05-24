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Вчера, в 13:23

Для вас, козлов, стадионы построили

Уверенную победу над российскими футбольными болельщиками одержала система Fan ID, введённая по ходу сезона

Фото: Global Look Press

Чемпионат России по футболу закончился традиционной уже досрочной победой питерского «Зенита». Не менее уверенную победу над болельщиками одержала система Fan ID, введённая по ходу сезона. Хора фанатских объединений против принудительных паспортов болельщика по-прежнему не слышат.

Госорганы у нас теперь крепкие, и пустеющими стадионами их не испугать. Антирекорд сезона принадлежит матчу «Торпедо» – «Урал», на который пришли 207 зрителей. До «Динамо» в предпоследнем туре добрели 1800 «сертифицированных» болельщиков при вместимости трибун в 77 тысяч. Всего же посещаемость упала на треть, а по сравнению с последним доковидным сезоном – более чем на 50%. Матчи Кубка России, куда, в отличие от чемпионата, Fan ID пока не обязателен (кроме финала), пользовались заметно большей популярностью.

При этом на что, собственно, смотреть? Зарубежных клубов нам теперь не видать как своих ушей. Российский футбольный союз отстранён от всех европейских соревнований, в Азию тоже брать не спешат. Сборная Карпина, кстати, должна была сыграть в июне на турнире Центральноазиатской ассоциации футбола (не путать это местечковое объединение с Азиатской конфедерацией). Там в статусе товарищеских матчей играют между собой Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Иран и Афганистан. Но даже на этот турнир в Бишкеке Россия в итоге не поехала и сборы не проводила. «Если кто-то считает, что отмена сбора связана с тренерским штабом, а не с политической ситуацией, то он сильно заблуждается», – сказал главный тренер «Спорт-Экспрессу», заодно посетовав на неудобные сроки турнира в Бишкеке, погоду и покрытие поля.

И правильно: не в этом футбольное счастье. У нас теперь везде особый путь: ещё советский народный герой старик Хоттабыч заметил, что пинать мяч – бессмысленное занятие (так и хочется продолжить: «навязанное англосаксами»). То ли дело каждого болельщика на учёт поставить.

Теги: #Fan ID, #футбол

Рубрика: Спорт

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