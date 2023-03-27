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Во вторник, в 10:04

Непомнящего не запомнят

Увы: корона нового чемпиона мира по шахматам досталась другому претенденту – 30-летнему Динь Лижэню, ставшему таким образом первым обладателем этого престижнейшего титула в истории Китая

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Фото: Global Look Press

Но нашего Яна и не забудут в этой борьбе в Астане: имея преимущество по ходу матча, так ошибиться и отдать победу надо было умудриться!

К решающей 14-й партии с классическим контролем времени (120 мин на первые 40 ходов, 60 мин на следующие 20, 15 мин на все остальные с добавлением 30 сек после каждого хода) соперники подошли с равным счетом – каждый из них выиграл по 3 партии, еще 7 завершились вничью. Непомнящий под флагом ФИДЕ и Лижэнь под родным китайским рубились больше 6 часов (я смотрела на это действо в так называемой московской фан-зоне – скажу честно, фанатов набралось меньше, чем фигур в одной строке на доске, а их там 8). И снова не смогли определить, кто из них достойнее. На табло – 7:7.

Поэтому для определения чемпиона на следующий день назначили тай-брейк – 4 партии с контролем времени 25 минут на партию + 10 секунд на ход.

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Фото: Global Look Press

Первые три – привычное равенство. И вот в последней (сведи они и ее вничью – им бы назначили новые, еще короче) у Яна – по оценке официального компьютера, который тут мгновенно просчитывал расклады после каждого взмаха пешки – выявилось явное преимущество. Но так это еще не вечер… Смотрю онлайн и диву даюсь: наш претендент вальяжно встал из-за стола и стоит себе уверенный такой – зеленый чай попивает, пока китаец, схватившись за голову, ломает ее над доской. Он был весь концентрация и нерв.

А вот Непомнящий рано начал праздновать – сразу же ошибся, да как грубо! Преимущество разбилось, как хрупкий китайский фарфор. Одно из чудес Китая, между прочим.

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Фото: Global Look Press
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Фото: Global Look Press

– Поражение – обиднейшее! – емко, в стиле китайских мудрецов, прокомментировал «Собеседнику» 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. – Соглашусь с общим мнением: шансы у Яна были выше, чем у Лижэня. Надо было все заканчивать в основное время, тем более что Непомнящий по ходу вел, не доводить до тай-брейка, в котором Диню удалось быстрее решать возникавшие проблемы на доске. Китаец выиграл абсолютно заслуженно. А нам только остается поздравить наших китайских товарищей с первым «шахматным королем» в их богатой истории!

Рубрика: Спорт

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