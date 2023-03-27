Непомнящего не запомнят

Но нашего Яна и не забудут в этой борьбе в Астане: имея преимущество по ходу матча, так ошибиться и отдать победу надо было умудриться!

К решающей 14-й партии с классическим контролем времени (120 мин на первые 40 ходов, 60 мин на следующие 20, 15 мин на все остальные с добавлением 30 сек после каждого хода) соперники подошли с равным счетом – каждый из них выиграл по 3 партии, еще 7 завершились вничью. Непомнящий под флагом ФИДЕ и Лижэнь под родным китайским рубились больше 6 часов (я смотрела на это действо в так называемой московской фан-зоне – скажу честно, фанатов набралось меньше, чем фигур в одной строке на доске, а их там 8). И снова не смогли определить, кто из них достойнее. На табло – 7:7.

Поэтому для определения чемпиона на следующий день назначили тай-брейк – 4 партии с контролем времени 25 минут на партию + 10 секунд на ход.