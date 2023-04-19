Непомнящий vs. Лижэнь: «Судьбу короны решат нервы»

– Но ведь к политическому подтексту и ажиотажу вокруг шахмат давно привыкли. Не стал ли нынешний матч скучнее из-за его отсутствия? Шахматы без политики – это как футбол без пива!

– Несомненно, если была бы политическая составляющая, то ажиотажа было бы больше. Но последние чемпионы мира Ананд – индиец, Карлсен – норвежец, то есть представители стран, которые не входят в политические блоки. Так что мир от этого отвыкал с начала нового тысячелетия.

– Было в партиях, сыгранных на сегодня, что-то выдающееся, для вас, гроссмейстеров?

– Обе победы были очень высокого качества с интересными жертвами ладьи в каждом случае. Они, конечно, войдут в золотой фонд шахматного искусства. Кстати, на канале «Матч! Страна» в прямом эфире показывают каждую партию, которая длится в среднем 4 часа. Это происходит впервые с противостояния Карпов – Каспаров. Идея для большей зрелищности и привлечения аудитории ограничить время партия созрела у Карлсена, но федерация не пошла на столь радикальный, даже революционный шаг. Но по мне, этот шаг неизбежен, если шахматы хотят оставаться на телевидении.

– На кого ставят букмекеры?

– Перед матчем было 55 на 45 в пользу Непомнящего.

– Китаец из-за строгого ковидного карантина в стране был вынужден несколько лет играть практически только онлайн – заметила, он иногда делает такие движения, будто кликает по доске, словно компьютерной мышкой.

– Да, за эти годы Китай, который много чего пропустил, отвык от настоящих фигур. Первые две партии показали, что он не в форме, но потом он приноровился и разыгрался. Сейчас как огурчик. На самом деле, разница между игрой онлайн и в реале есть. Это как слушать музыку в наушниках или пойти в консерваторию. Самоощущение при игре в зале с настоящими фигурами другое, чем когда ты сидишь дома в тапочках перед компьютером.

– Зрители еще выражают недовольство тем, что соперники часто уходят в комнату отдыха, так что снижается острота борьбы.

– Это верно. В регламенте это не прописано, а что не прописано в регламенте, то разрешено.

– Но раньше спортсмены разве не уходили?

– Уходили, и у Корчного был даже скандал из-за этого со Спасским, который все ходы обдумывал в комнате отдыха, и из-за этого чуть матч не сорвался.

– Какой ваш прогноз на исход поединка?

– Сегодняшние соперники на начало матча занимали вторую и третью стройку рейтинга ФИДЕ после Карлсена. Они оба достойны и примерно равны, так что судьбу короны решат нервы. Кто последний ошибется, тот проиграет. От китайца ждут победы полтора миллиарда человек и Коммунистическая партия Китая! А это вам не шутки. Если он победит, станет первым в истории китайским чемпионом. Это огромное давление.

И от Яна ждут исторической победы. Наш последний чемпион – Крамник – потерял титул в 2007 году, так что проект «Вернем корону в Россию» действительно существует, и для Кремля его победа стала бы огромным успехом, особенно в нынешней политической ситуации. Политического противостояния как такового нет, но политические ожидания с обеих сторон очень большие.