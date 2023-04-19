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19.04.2023

Непомнящий vs. Лижэнь: «Судьбу короны решат нервы»

Наш претендент в борьбе за звание чемпиона мира по шахматам выглядит увереннее, а китаец применил неожиданную тактику

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Фото: Стоп-кадр трансляции матча на YouTube

В эти дни в Астане проходит матч за звание чемпиона мира по шахматам. Он продлится по 1 мая. После шести партий счет между претендентами – 32-летним россиянином, выступающим в нейтральном статусе, Яном Непомнящим, и 30-летним китайцем Дин Лижэнем, был равный – 3:3 (по две победы и две ничьих у каждого).

О том, у кого дальше какие шансы, и обо всем самом интересном про этот поединок, «Собеседник» расспросил у международного шахматного гроссмейстера, автора книг по истории шахмат и одного из комментаторов этого матча Дмитрия Кряквина.

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Фото: Стоп-кадр трансляции матча на YouTube

– Китайский шахматист выбрал неожиданную тактику на матч: не состязаться с Непомнящим в глубине подготовки, хотя на это были брошены все китайские гроссмейстеры и очень сильный румынский гроссмейстер Рихард Раппорт из матча претендентов, а применять в каждой партии какую-то такую стратегию в дебюте, которую никто никогда не применял, – рассказывает шахматист Дмитрий Кряквин. – И уже во второй партии это вышло ему боком: Непомнящий играл блестяще, выгодно пожертвовал кучу фигур, набросился на короля и поставил китайцу мат. А в четвертой партии вышло наоборот: Непомнящий что-то недооценил, сыграл неловко и проиграл. Думаю, что если он сейчас успокоится, абстрагируется, то доведет матч до победы.

– Почему вы считаете, что у Яна больше шансов победить?

– Потому что у него есть опыт подобных матчей (в 2021 году, напомним, Непомнящий играл за звание чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном и досрочно проиграл со счетом 7,5:3,5 – Авт.). Такой матч не похож ни на что другое. Это страшная нагрузка целый месяц быть лицом к лицу с человеком, которого ты должен победить. Во время великого семилетнего противостояния Карпова и Каспарова они уже друг друга видеть не могли, им даже просто встречаться было морально тяжело. Это очень тяжело психологически бороться с одним и тем же человеком изо дня в день, но, мне кажется, Ян к этому немножко лучше готов, что, я надеюсь, должно сказаться на финише.

– Есть ли в этом матче какой-то политический подтекст, которым сопровождались предыдущие матчи на звание чемпиона мира, преподносившиеся как историческое противостояние СССР и США, например?

– Никакой политики сейчас нет, и Международная шахматная федерация, должно быть, довольна в этом плане, поскольку не возникло никаких организационных трудностей, которые непременно возникли бы, если бы Непомнящий играл против, допустим, американца. А у России и Китая есть опыт и проведения совместных матчей. Например, последний матч за звание чемпионки мира в 2020-м наша Александра Горячкина играла против китаянки Цзюй Вэньцзюнь, и этот поединок проходил наполовину в Шанхае, наполовину во Владивостоке. Кроме того, мы же вот перешли из европейской в азиатскую шахматную федерацию, и у нас теперь наверняка каждый второй турнир будет совместным.

Анатолий Карпов "переиграл" исторический матч с Каспаровым
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Фото: Стоп-кадр с трансляции матча на YouTube

– Но ведь к политическому подтексту и ажиотажу вокруг шахмат давно привыкли. Не стал ли нынешний матч скучнее из-за его отсутствия? Шахматы без политики – это как футбол без пива!

– Несомненно, если была бы политическая составляющая, то ажиотажа было бы больше. Но последние чемпионы мира Ананд – индиец, Карлсен – норвежец, то есть представители стран, которые не входят в политические блоки. Так что мир от этого отвыкал с начала нового тысячелетия.

– Было в партиях, сыгранных на сегодня, что-то выдающееся, для вас, гроссмейстеров?

– Обе победы были очень высокого качества с интересными жертвами ладьи в каждом случае. Они, конечно, войдут в золотой фонд шахматного искусства. Кстати, на канале «Матч! Страна» в прямом эфире показывают каждую партию, которая длится в среднем 4 часа. Это происходит впервые с противостояния Карпов – Каспаров. Идея для большей зрелищности и привлечения аудитории ограничить время партия созрела у Карлсена, но федерация не пошла на столь радикальный, даже революционный шаг. Но по мне, этот шаг неизбежен, если шахматы хотят оставаться на телевидении.

– На кого ставят букмекеры?

– Перед матчем было 55 на 45 в пользу Непомнящего.

– Китаец из-за строгого ковидного карантина в стране был вынужден несколько лет играть практически только онлайн – заметила, он иногда делает такие движения, будто кликает по доске, словно компьютерной мышкой.

– Да, за эти годы Китай, который много чего пропустил, отвык от настоящих фигур. Первые две партии показали, что он не в форме, но потом он приноровился и разыгрался. Сейчас как огурчик. На самом деле, разница между игрой онлайн и в реале есть. Это как слушать музыку в наушниках или пойти в консерваторию. Самоощущение при игре в зале с настоящими фигурами другое, чем когда ты сидишь дома в тапочках перед компьютером.

– Зрители еще выражают недовольство тем, что соперники часто уходят в комнату отдыха, так что снижается острота борьбы.

– Это верно. В регламенте это не прописано, а что не прописано в регламенте, то разрешено.

– Но раньше спортсмены разве не уходили?

– Уходили, и у Корчного был даже скандал из-за этого со Спасским, который все ходы обдумывал в комнате отдыха, и из-за этого чуть матч не сорвался.

– Какой ваш прогноз на исход поединка?

– Сегодняшние соперники на начало матча занимали вторую и третью стройку рейтинга ФИДЕ после Карлсена. Они оба достойны и примерно равны, так что судьбу короны решат нервы. Кто последний ошибется, тот проиграет. От китайца ждут победы полтора миллиарда человек и Коммунистическая партия Китая! А это вам не шутки. Если он победит, станет первым в истории китайским чемпионом. Это огромное давление.

И от Яна ждут исторической победы. Наш последний чемпион – Крамник – потерял титул в 2007 году, так что проект «Вернем корону в Россию» действительно существует, и для Кремля его победа стала бы огромным успехом, особенно в нынешней политической ситуации. Политического противостояния как такового нет, но политические ожидания с обеих сторон очень большие.

Рубрика: Спорт

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