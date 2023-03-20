МОКрое дело. Российских спортсменов поставили перед жестким выбором

В новых реалиях российские гимнастки и фигуристки могут лишиться ярких костюмов, а футболисты и хоккеисты – вообще какой-либо возможности выступить. Президент МОК Томас Бах однозначно выступил за возвращение россиян в мир спорта в нейтральном статусе. Вместе с тем под запретом:

представители командных видов спорта;

представители армейских и силовых ведомств;

выступавшие с активной поддержкой боевых действий (читай: специальной военной операции).

Давайте разбираться. Нет командных видов спорта – то есть мы лишаемся футбола, хоккея, баскетбола, волейбола, гандбола и даже командных соревнований по фигурному катанию? Да. И логика в этом запрете есть.

Сборные формируются по принадлежности к какой-то стране или хотя бы к организации: в Пхёнчхане-2018 наши выступали как «олимпийские спортсмены из России», в Токио-2020 и Пекине-2022 – как команда Олимпийского комитета России. А теперь нас предлагают допустить в абсолютно нейтральном статусе, даже без такой привязки, то есть как допускают политических и иных беженцев.

Но для таких беженцев (которых Олимпийские игры за свою историю знавали немало) пока не придумали механизма формирования команд, а также организации их тренировок. Все беженцы равны на Олимпиаде, поэтому в отношении их и не допускается объединение в команды, иначе объединяться пришлось бы бывшим представителям Демократической Республики Конго, Южного Судана, Эфиопии, Сирии и вот теперь и нам.

А если кто-то друг с другом играть на одном поле или катке не захочет? А по сколько человек из каких мест брать? А на каком языке они будут между собой разговаривать? Все это настолько сложно, что проще с этим даже не связываться.

МОК не желает видеть на соревнованиях и военнослужащих и полицейских. А ведь представители ЦСКА и «Динамо» – это подавляющее большинство участников нашей сборной на любой Олимпиаде. В Токио-2020, к примеру, мы взяли 71 медаль, из них 45 выиграли представители ЦСКА, 29 – «Динамо» (суммарно 74, потому что в некоторых командных видах были представители обоих обществ).

Допустим, теперь первые хотят покинуть ряды вооруженных сил – возможно ли это? В отличие от «обычной» работы, где для увольнения достаточно написать заявление по собственному желанию без объяснения причин, офицер, принявший присягу, не может просто так покинуть службу и отказаться от звания. Для этого необходимо написать рапорт и указать веские основания. Будет ли считаться достаточно веским основанием для отказа от воинской службы желание выступать на международной арене? Тем более формально не во славу страны, а для реализации амбиций себя любимого, ведь ты теперь для государства, по сути, никто, ни за кого, ты нейтрал. Это, вероятно, решать, зная, как у нас все устроено, будут на самых верхах.