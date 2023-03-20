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Вчера, в 11:41

МОКрое дело. Российских спортсменов поставили перед жестким выбором

Международный олимпийский комитет назвал условия допуска атлетов из РФ к международным стартам

Фото: Global Look Press

В новых реалиях российские гимнастки и фигуристки могут лишиться ярких костюмов, а футболисты и хоккеисты – вообще какой-либо возможности выступить. Президент МОК Томас Бах однозначно выступил за возвращение россиян в мир спорта в нейтральном статусе. Вместе с тем под запретом:

  • представители командных видов спорта;
  • представители армейских и силовых ведомств;
  • выступавшие с активной поддержкой боевых действий (читай: специальной военной операции).

Давайте разбираться. Нет командных видов спорта – то есть мы лишаемся футбола, хоккея, баскетбола, волейбола, гандбола и даже командных соревнований по фигурному катанию? Да. И логика в этом запрете есть.

Сборные формируются по принадлежности к какой-то стране или хотя бы к организации: в Пхёнчхане-2018 наши выступали как «олимпийские спортсмены из России», в Токио-2020 и Пекине-2022 – как команда Олимпийского комитета России. А теперь нас предлагают допустить в абсолютно нейтральном статусе, даже без такой привязки, то есть как допускают политических и иных беженцев.

Но для таких беженцев (которых Олимпийские игры за свою историю знавали немало) пока не придумали механизма формирования команд, а также организации их тренировок. Все беженцы равны на Олимпиаде, поэтому в отношении их и не допускается объединение в команды, иначе объединяться пришлось бы бывшим представителям Демократической Республики Конго, Южного Судана, Эфиопии, Сирии и вот теперь и нам.

А если кто-то друг с другом играть на одном поле или катке не захочет? А по сколько человек из каких мест брать? А на каком языке они будут между собой разговаривать? Все это настолько сложно, что проще с этим даже не связываться.

МОК не желает видеть на соревнованиях и военнослужащих и полицейских. А ведь представители ЦСКА и «Динамо» – это подавляющее большинство участников нашей сборной на любой Олимпиаде. В Токио-2020, к примеру, мы взяли 71 медаль, из них 45 выиграли представители ЦСКА, 29 – «Динамо» (суммарно 74, потому что в некоторых командных видах были представители обоих обществ).

Допустим, теперь первые хотят покинуть ряды вооруженных сил – возможно ли это? В отличие от «обычной» работы, где для увольнения достаточно написать заявление по собственному желанию без объяснения причин, офицер, принявший присягу, не может просто так покинуть службу и отказаться от звания. Для этого необходимо написать рапорт и указать веские основания. Будет ли считаться достаточно веским основанием для отказа от воинской службы желание выступать на международной арене? Тем более формально не во славу страны, а для реализации амбиций себя любимого, ведь ты теперь для государства, по сути, никто, ни за кого, ты нейтрал. Это, вероятно, решать, зная, как у нас все устроено, будут на самых верхах.

Фото: Global Look Press

По другому важному пункту вообще представляем картину маслом: российские функционеры, толпами гнавшие спортсменов – олимпийских чемпионов и призеров – на концерты-митинги в поддержку СВО и вешавшие им на грудь латинскую литеру Z, вдруг этим же спортсменам говорят: «Извиняйте, братцы, но вы на ОИ не едете по причине поддержки СВО и ношения Z».

Остается главный вопрос: Россия пойдет на такие условия? И что будет, если мы откажемся? Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, комментируя решение МОК, заявил: «Параметры и критерии возвращения российских спортсменов абсолютно неприемлемы. Нейтральный статус – это очевидная дискриминация по национальному признаку, нарушение базовых прав человека и гражданина». А ведь его собственная дочь – фехтовальщица-саблистка София Позднякова – стала олимпийской чемпионкой Токио-2020, представляя команду ОКР, про которую в то время спокойно писали и говорили, что это такой же, по сути, нейтральный статус. Но сегодня все намного жестче, времена другие, и единого мнения в верхах пока нет.

– Надо соглашаться на любые условия, что бы они там ни придумали, какими бы жестокими и унизительными эти условия ни были, – заявила «Собеседнику» знаменитый тренер Татьяна Тарасова. – Иначе мы просто потеряем наш спорт!

Что еще запретили россиянам

Выступать в форме кроме как полностью белой или одноцветной (А как быть с яркими костюмами фигуристок или гимнасток? Данный пункт сильно ограничит наших спортсменов в выразительности и поставит в неравные условия с соперниками). 

Запрещено использовать национальную символику на внутренних соревнованиях, которые связаны с отбором. Цитата из рекомендаций:

«Нейтральные атлеты должны воздерживаться от любой деятельности, связанной с национальным флагом, гимном или любым другим символом России, – до, во время и после международного спортивного соревнования. Это включает любые национальные мероприятия, связанные с их участием в соревнованиях». 

У этого правила возможны две интерпретации. Первая, помягче: под табу попадают, например, торжественные проводы команды на ОИ и последующее награждение медалистов с участием представителей власти, то есть чествования в Кремле президентом и в Министерстве спорта – министром спорта. Другими словами: спортсмены-нейтралы соревнуются индивидуально и не должны становиться командой даже внутри собственной страны.

Трактовка вторая, пожестче: чемпионат страны – это такое же национальное мероприятие, к тому же напрямую связанное с отбором на международные старты. И даже там нельзя исполнять гимн или поднимать флаг России? Вот такие интересные вопросы стоят перед нами сегодня в спорте, а вовсе не кто «быстрее, выше, сильнее».

Теги: #Санкции

Рубрика: Спорт

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