«Карта» бита. Fan ID оттолкнул от футбола сотни тысяч российских зрителей
Для многих топовых клубов РПЛ старт сезона-2022/23 оказался одним из худших в истории
Все больше любителей футбола и здравого смысла протестуют против непродуманного новшества, а оно продолжает наносить сокрушительные убытки – до 1,5 млрд рублей!
В марте Российская премьер-лига вернулась на футбольные поля спустя несколько месяцев – матчей в чемпионате России, который проводится по системе «осень – весна», не было с ноября. С РПЛ возвратилась и старая новая проблема – Fan ID. Попасть на игры теперь можно только с «Картой болельщика», как ее называют официально. Новшество уже оттолкнуло от самой популярной игры сотни тысяч российских зрителей и точно изменило внешний вид российского футбола – он стал заметно менее праздничным и атмосферным.
Самая большая на сегодня проблема Fan ID – это падение посещаемости. Оно катастрофическое! Для многих топовых клубов РПЛ старт сезона-2022/23 оказался одним из худших в истории. Судите сами: посещаемость «Ростова» упала за четыре года с 30 (!) до 6,6 (!) тысячи человек. Даже в первый коронавирусный год получалось лучше (11,1 тысячи зрителей). Последний раз так плохо было в сезоне-2008 – тогда «Ростов» играл в РПЛ с 4 тысячами на трибунах старенького «Олимпа-2». На «Урал» так мало (4,3 тысячи) болельщиков не ходило с сезона-2010 – тогда он играл в Первой лиге.
По сравнению с последним нормальным летне-осенним отрезком (2019/20, дальше – сплошной ковид) – минус 10 с лишним тысяч на трибунах. У «Сочи» так плохо вообще никогда не было – 3,5 тысячи! Даже в сезон переименования и переезда из Санкт-Петербурга на олимпийский «Фишт» приходило больше людей – и это в ФНЛ (Футбольной национальной лиге)! В общем, за всю футбольную российскую историю хуже, чем сейчас, в плане посещаемости ничего не случалось.
В среднем количество зрителей клубов первой волны Fan ID (система внедряется постепенно – так называемыми волнами) уменьшилось в четыре раза по сравнению с сезоном-2019/20 (последней осенью без пандемийных ограничений и карты болельщика).
В других клубах – даже до вступления Fan ID в силу – тоже заметно падение из-за бойкота. Крупнейшее – у «самого народного клуба», у московского «Спартака» (бойкот + ограничение вместимости до 15 тысяч из-за требований МВД России), столичных же ЦСКА и «Локомотива», питерского «Зенита» и даже грозненского «Ахмата».
Известные и авторитетные футбольные эксперты, которых опросил «Собеседник», на условиях анонимности (чтобы не подставлять себя в глазах руководства клубов и ни с кем не ссориться) признались, что наибольшие потери от недополученной выручки ждут «Спартак» и «Зенит» – до 500 миллионов рублей за сезон. Питерцы, как обратили внимание эксперты, и вовсе не продают в этом сезоне билеты на верхний ярус – и это что-то небывалое! Совокупные потери клубов лиги могут достичь полутора миллиардов рублей по сравнению с докоронавирусными сезонами-2018/19 и 2019/20.
В самой РПЛ же пока тревогу не бьют, делая в официальных заявлениях вид, будто все под контролем и что российский футбол пока борется за «живучесть» своего судна, то есть стадионов.
– Да, футбол без болельщиков – не футбол... – заметил исполнительный директор лиги Сергей Чебан. – Мы это понимаем и делаем все для того, чтобы карта болельщика позволяла комфортно пройти на стадион. Система отлажена, пройти можно за 30 секунд. Если что-то вдруг не считывается, можно повысить яркость на смартфоне, все решаемо. Прогноз по посещаемости дать не можем. Регионы друг на друга не похожи, оснащение интернетом и другими техническими средствами разное, в столице – чуть выше. Давайте отложим этот вопрос…
Контрольный звонок. Вы за или против Fan ID?
«Собеседник» решил узнать это у людей, которые никогда за словом в карман не лезут.
Дмитрий Губерниев, спортивный комментатор:
– Fan ID спровоцировал чудовищную ситуацию с посещаемостью на наших дорогих сердцу и бюджету стадионах, сомнений нет! При этом 26 марта в Санкт-Петербурге сборная России проведет товарищеский матч со сборной Ирака и без всякой карты болельщика! Это, я считаю, правильное решение: к нам же приедут иракские друзья, не нужно создавать им дополнительных трудностей.
Уверен, и без этой новинки все с этим матчем будет в порядке, он пройдет на высшем уровне. Пусть товарищи иракцы в полной мере прочувствуют наше гостеприимство. А вообще ситуация с Fan ID... не хочу быть резким в высказываниях... нуждается в серьезной проработке. Остановимся на такой формулировке. Но боюсь, скоро клубы будут зрителей завозить самостоятельно – автобусами, чтобы только создать видимость заполнения трибун.
Ирина Роднина, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию:
– Fan ID – наш новый закон, а законы все обязательны к исполнению, нравятся они вам или нет, тут и обсуждать нечего. Если не можете ввиду отсутствия карты болельщика ходить на футбол, советую обратить свое внимание на другую прекрасную игру – хоккей. Я вот только хоккей и смотрю, а футбол – нет. И процессы, связанные с Fan ID, замечу, не контролирую.
P. S. Голь на выдумку хитра, а вернее, клубы, практически оставшиеся без фанатов на трибунах. Так, «Динамо» (Москва) подарит 1923 рубля (число придумали не от балды, это год основания клуба. – Авт.) оформившим Fan ID болельщикам. Но не наличными – ага, размечтались! Бонусы делятся на две категории: промокод номиналом 923 рубля на приобретение атрибутики в интернет-магазине бело-голубых и промокод на 1000 рублей для покупки билетов на домашние матчи «Динамо». Понятное дело, деньгами промокоды взять нельзя. Отметим, что первый домашний матч «Динамо» с системой Fan ID против «Крыльев Советов» (1:0) посетили всего 4943 зрителя при вместимости «ВТБ Арены» в 33 тысячи человек.