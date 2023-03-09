«Карта» бита. Fan ID оттолкнул от футбола сотни тысяч российских зрителей

Все больше любителей футбола и здравого смысла протестуют против непродуманного новшества, а оно продолжает наносить сокрушительные убытки – до 1,5 млрд рублей!

В марте Российская премьер-лига вернулась на футбольные поля спустя несколько месяцев – матчей в чемпионате России, который проводится по системе «осень – весна», не было с ноября. С РПЛ возвратилась и старая новая проблема – Fan ID. Попасть на игры теперь можно только с «Картой болельщика», как ее называют официально. Новшество уже оттолкнуло от самой популярной игры сотни тысяч российских зрителей и точно изменило внешний вид российского футбола – он стал заметно менее праздничным и атмосферным.

Самая большая на сегодня проблема Fan ID – это падение посещаемости. Оно катастрофическое! Для многих топовых клубов РПЛ старт сезона-2022/23 оказался одним из худших в истории. Судите сами: посещаемость «Ростова» упала за четыре года с 30 (!) до 6,6 (!) тысячи человек. Даже в первый коронавирусный год получалось лучше (11,1 тысячи зрителей). Последний раз так плохо было в сезоне-2008 – тогда «Ростов» играл в РПЛ с 4 тысячами на трибунах старенького «Олимпа-2». На «Урал» так мало (4,3 тысячи) болельщиков не ходило с сезона-2010 – тогда он играл в Первой лиге.

По сравнению с последним нормальным летне-осенним отрезком (2019/20, дальше – сплошной ковид) – минус 10 с лишним тысяч на трибунах. У «Сочи» так плохо вообще никогда не было – 3,5 тысячи! Даже в сезон переименования и переезда из Санкт-Петербурга на олимпийский «Фишт» приходило больше людей – и это в ФНЛ (Футбольной национальной лиге)! В общем, за всю футбольную российскую историю хуже, чем сейчас, в плане посещаемости ничего не случалось.

В среднем количество зрителей клубов первой волны Fan ID (система внедряется постепенно – так называемыми волнами) уменьшилось в четыре раза по сравнению с сезоном-2019/20 (последней осенью без пандемийных ограничений и карты болельщика).

В других клубах – даже до вступления Fan ID в силу – тоже заметно падение из-за бойкота. Крупнейшее – у «самого народного клуба», у московского «Спартака» (бойкот + ограничение вместимости до 15 тысяч из-за требований МВД России), столичных же ЦСКА и «Локомотива», питерского «Зенита» и даже грозненского «Ахмата».

Известные и авторитетные футбольные эксперты, которых опросил «Собеседник», на условиях анонимности (чтобы не подставлять себя в глазах руководства клубов и ни с кем не ссориться) признались, что наибольшие потери от недополученной выручки ждут «Спартак» и «Зенит» – до 500 миллионов рублей за сезон. Питерцы, как обратили внимание эксперты, и вовсе не продают в этом сезоне билеты на верхний ярус – и это что-то небывалое! Совокупные потери клубов лиги могут достичь полутора миллиардов рублей по сравнению с докоронавирусными сезонами-2018/19 и 2019/20.