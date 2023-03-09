Татьяну Тарасову вслед за Евгением Плющенко отлучили от ТВ

Главной темой прошедшего в эти выходные в Санкт-Петербурге финала Гран-при России по фигурному катанию стало не очередное спорное судейство, а неожиданный недопуск Татьяны Тарасовой до комментаторской позиции «Первого канала», «приватизировавшего» все фигурное катание в стране.

– Не комментирую Гран-при, потому что были наложены санкции со стороны Ольги Черносвитовой (руководитель дирекции спортивного вещания «Первого». – Авт.), – призналась Татьяна Анатольевна. – Связаны они с тем, что публично поддержала Евгения Плющенко, мне так и объяснили.

Ранее Плющенко выдал, пожалуй, самую резонансную речь в нашем фигурном катании за последний год. Если коротко: в середине февраля, проиграв первенство страны с юниорками, Евгений разгромил судейство и федерацию и пригрозил уходом учениц под флаги других стран. После этого его фамилию перестали упоминать в трансляциях «Первого канала». Теперь, похоже, вслед за двукратным олимпийским чемпионом персоной нон грата на телекнопке стала и заступившаяся за него легенда российского фигурного катания.

– Ни о чем не жалею, – призналась Татьяна Тарасова «Собеседнику». – Женя ведь прав – это не судейство, а беспредел! Полное неуважение к спортсменам, причем совсем маленьким, и их наставникам. А то, что отлучили от микрофона, мне совершенно не обидно. Я давно всем всё доказала. И говорить буду лишь то, что думаю!