Россия потеряла чемпионку мира по шахматам

– Заявка на смену федерации была мной подана, как только объявили о переходе Федерации шахмат России (ФШР) в Азиатскую шахматную федерацию (АШС), – объяснила свою «релокацию» из России в Швейцарию чемпионка мира по шахматам Александра Костенюк.

Как узнал «Собеседник» от ближайшего окружения Александры, она более десяти лет назад получила гражданство Швейцарии, выйдя замуж за местного бизнесмена колумбийского происхождения Диего Гарсеса. И примерно столько же после развода она живет с дочерью Франческой Марией во Франции, поэтому ей действительно удобнее соревноваться в Старом Свете. И видимо, она решила для себя, что не хочет делать это под нейтральным флагом, как, к примеру, претендент на звание чемпиона мира по шахматам россиянин Ян Непомнящий.

Пресс-служба ФШР сквозь зубы пожелала Костенюк «дальнейших успехов». Однако эти слова прозвучали лишь в комментарии ТАСС. На своем сайте организация ни словом не обмолвилась о смене спортивного гражданства ведущей шахматисткой России. А ведь уход Александры – большая потеря для страны. 12-я чемпионка мира по шахматам среди женщин (2008–2010), трехкратная победительница Всемирных шахматных олимпиад, чемпионка Европы...

В тот же день наша федерация объявила, что освободившееся место в женской сборной займет 20-летняя шахматистка Ольга Баделько. Которая, к слову, сама к нам перешла в 2021 году из Белоруссии.