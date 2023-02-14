Вопрос ребром: стоит ли участвовать в Олимпиаде под нейтральным флагом?

Международный Олимпийский комитет (МОК) обсуждает возможность разрешить российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх 2024 года под нейтральным флагом и без гимна. «Собеседник» выяснял у известных россиян, стоит ли спортсменам участвовать на таких условиях.

Алексей Кортнев, певец, музыкант, актер

– Выступать обязательно надо. Людям, которые проходят циклы олимпийской подготовки, необходимо принимать участие именно в Олимпийских играх и сравнивать свои умения с международным уровнем. Чтобы не провалиться на следующих Играх 2028 года, в 2024-м нужно выступать каким угодно образом.

Ольга Прокофьева, народная артистка России

– Я считаю, что обязательно наши соотечественники должны ехать и участвовать. Реализоваться спортсмену важно. Человек, который посвятил столько сил и времени спорту, должен дойти до победы.

Николай Харитонов, председатель комитета Государственной думы по развитию Дальнего Востока и Арктики

– Олимпиада – это лучшее достижение в жизни спортсмена. Любая победа – плюс нашей стране, нашей Родине. В любом случае в Олимпиаде надо участвовать.

Виктория Токарева, писатель

– На мой взгляд, участвовать стоит, потому что дело не во флаге и не в гимне, а в спортсменах. У них каждый год – золотой. Они же очень быстро сходят с дистанции, им терять время нельзя! Без гимна и без флага можно обойтись.

Светлана Немоляева, народная артистка РФ

– Олимпийский комитет не должен в политику влезать, даже войны когда-то отменялись во время Олимпийских игр – я за такое отношение к спорту!