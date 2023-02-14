Логотип Sobesednik.ru
14.02.2023

Вопрос ребром: стоит ли участвовать в Олимпиаде под нейтральным флагом?

Об этом «Собеседник» спросил известных россиян

Фото: Global Look Press

Международный Олимпийский комитет (МОК) обсуждает возможность разрешить российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх 2024 года под нейтральным флагом и без гимна. «Собеседник» выяснял у известных россиян, стоит ли спортсменам участвовать на таких условиях.

Алексей Кортнев, певец, музыкант, актер

– Выступать обязательно надо. Людям, которые проходят циклы олимпийской подготовки, необходимо принимать участие именно в Олимпийских играх и сравнивать свои умения с международным уровнем. Чтобы не провалиться на следующих Играх 2028 года, в 2024-м нужно выступать каким угодно образом.

Ольга Прокофьева, народная артистка России

– Я считаю, что обязательно наши соотечественники должны ехать и участвовать. Реализоваться спортсмену важно. Человек, который посвятил столько сил и времени спорту, должен дойти до победы.

Николай Харитонов, председатель комитета Государственной думы по развитию Дальнего Востока и Арктики

– Олимпиада – это лучшее достижение в жизни спортсмена. Любая победа – плюс нашей стране, нашей Родине. В любом случае в Олимпиаде надо участвовать.

Виктория Токарева, писатель

– На мой взгляд, участвовать стоит, потому что дело не во флаге и не в гимне, а в спортсменах. У них каждый год – золотой. Они же очень быстро сходят с дистанции, им терять время нельзя! Без гимна и без флага можно обойтись.

Светлана Немоляева, народная артистка РФ

– Олимпийский комитет не должен в политику влезать, даже войны когда-то отменялись во время Олимпийских игр – я за такое отношение к спорту!

Теги: #Олимпиада

Рубрика: Спорт

Поделиться статьей
Персона
Политика 4 дня назад

Протодиакон Андрей Кураев: Я привык к тому, что меня мечтают расстрелять и сжечь

Шоу-бизнес 1 день назад

Песни Земфиры* можно крутить на радио

Культура и ТВ 1 день назад

Вахтанг Кикабидзе: Если сядешь, потом уже не встанешь

Культура и ТВ 2 дня назад

Владислав Тирон: Может, актёрство – это зря?

Культура и ТВ 2 дня назад

Случай с «Несчастным случаем». За что задержали Кортнева

Культура и ТВ 3 дня назад

Это уже ментальность

Культура и ТВ 4 дня назад

Зачем Ефремов и Старшенбаум носили сценарий психологу

Культура и ТВ 4 дня назад

Бумажный футбол. «Собеседник» попытался выяснить, кто «отменяет» артистов

Культура и ТВ 1 неделю назад

Лия Ахеджакова: Всё кончено!

Культура и ТВ 1 неделю назад

Советские травести. Как Юрий Яковлев и Василий Лановой «пробовались» в ансамбль Моисеева

Культура и ТВ 1 неделю назад

Назад, в 1993-й! В российский прокат вышла лирическая комедия «Быть»

Культура и ТВ 1 неделю назад

Глеб Пускепалис: Кто такие сексоголики, я узнал из сериала

Шоу-бизнес 1 неделю назад

«Собеседник» посчитал кассовые сборы уехавших и оставшихся в России артистов

Культура и ТВ 1 неделю назад

Поп-артист. Охлобыстин обещал вернуться в церковь, но не возвращается

Культура и ТВ 1 неделю назад

Вадим Абдрашитов: Про нынешние времена я снял бы чёрную комедию

Культура и ТВ 1 неделю назад

Кинорежиссёр Сергей Урсуляк: Сегодня я не совсем понимаю рамки разрешённого!

Спорт 2 недели назад

Российские спортсмены: опять без триколора и под «гимн» Чайковского?

Культура и ТВ 2 недели назад

Две звезды: сериалы «Шаляпин» и «Раневская»

Культура и ТВ 2 недели назад

«Иначе будут неприятности». Имя Бориса Акунина продолжают снимать с афиш

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика