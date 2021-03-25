Украинский боксер переплавил свое олимпийское золото, чтобы сделать подарок отцу

Полностью переплавлять медали не понадобилось — от них лишь отделили небольшие куски золота, которые и использовались для изготовления украшения.

«В мире подобных случаев нет и не было, — пишут в мастерской. — Мы изготовили комплект из олимпийских медалей. Только вдумайтесь, крест нательный, выполненный из олимпийских медалей. Медалей, которые достались человеку кровью и потом, на которые положена целая жизнь, медали, которые вошли в Мировую историю спорта».