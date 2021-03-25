«Мой костюм выбирала мама». Чемпионка мира по фигурному катанию Камила Валиева раскрыла секрет, как выбирает наряды

– У нас костюм выбирает мама, – призналась 15-летняя Камила Валиева. – И я вместе с ней принимаю участие – нравится, не нравится. Ну и также еще очень много людей за этим стоит, которые тоже комментируют, что им нравится, что не нравится. Мама просто заказала мне этот топ, и мне кажется, он очень хорошо вписался. По крайне мере, в этом году мне очень понравилось, как я выглядела на этой жеребьевке.