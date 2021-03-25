«Мой костюм выбирала мама». Чемпионка мира по фигурному катанию Камила Валиева раскрыла секрет, как выбирает наряды
Sobesednik.ru поговорил с лидерами Чемпионата России по фигурному катанию по итогам короткой программы
Лед этого чемпионата России по фигурному катанию стал по-настоящему горячим от того, какая битва за возможные путевки на Олимпиаду в Пекине развернулась среди наших прекрасных девушек.
Тройка лидеров среди женщин-одиночниц по итогам короткой программы
1. Камила Валиева – 90,38 баллов
2. Анна Щербакова – 81,46 баллов
3. Софья Муравьева – 80,87 баллов
Sobesednik.ru, чтобы как-то разбавить царящее в эти дни в спортивном комплексе «Юбилейный» напряжение, расспросил первую тройку не о тройных акселях и прочих ожиданиях, а о том, кто им выбирал наряды для жеребьевки.
– У нас костюм выбирает мама, – призналась 15-летняя Камила Валиева. – И я вместе с ней принимаю участие – нравится, не нравится. Ну и также еще очень много людей за этим стоит, которые тоже комментируют, что им нравится, что не нравится. Мама просто заказала мне этот топ, и мне кажется, он очень хорошо вписался. По крайне мере, в этом году мне очень понравилось, как я выглядела на этой жеребьевке.
– Мне помогала моя мама, которая практически всегда помогает мне с образами, – говорит ей 15-летняя Софья Муравьева. – Было, конечно, волнительно, потому что я первый раз была на каблуках. Вот. Но вроде нормально справилась.
– Ну я тоже выбирала вместе с мамой свой образ, – поддержала соперниц и подруг по команде 17-летняя Анна Щербакова. – Перед соревнованиями мы и с девочками советовались, кто в чем пойдет, чтобы несильно выделяться иногда. Но у меня, наоборот, образ был легкий, без каблуков, поэтому пусть это будет моим личным решением.