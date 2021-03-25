Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 13:46

«Мой костюм выбирала мама». Чемпионка мира по фигурному катанию Камила Валиева раскрыла секрет, как выбирает наряды

Sobesednik.ru поговорил с лидерами Чемпионата России по фигурному катанию по итогам короткой программы

Фото: Юлия Комарова и Татьяна Фладе, сайт Федерации фигурного катания на коньках России

Камила Валиева

Лед этого чемпионата России по фигурному катанию стал по-настоящему горячим от того, какая битва за возможные путевки на Олимпиаду в Пекине развернулась среди наших прекрасных девушек. 

Тройка лидеров среди женщин-одиночниц по итогам короткой программы

1. Камила Валиева – 90,38 баллов

2. Анна Щербакова – 81,46 баллов

3. Софья Муравьева – 80,87 баллов

Sobesednik.ru, чтобы как-то разбавить царящее в эти дни в спортивном комплексе «Юбилейный» напряжение, расспросил первую тройку не о тройных акселях и прочих ожиданиях, а о том, кто им выбирал наряды для жеребьевки.

– У нас костюм выбирает мама, – призналась 15-летняя Камила Валиева. – И я вместе с ней принимаю участие – нравится, не нравится. Ну и также еще очень много людей за этим стоит, которые тоже комментируют, что им нравится, что не нравится. Мама просто заказала мне этот топ, и мне кажется, он очень хорошо вписался. По крайне мере, в этом году мне очень понравилось, как я выглядела на этой жеребьевке.

Фото: Юлия Комарова и Татьяна Фладе, сайт Федерации фигурного катания на коньках России
Карина Валиева

– Мне помогала моя мама, которая практически всегда помогает мне с образами, – говорит ей 15-летняя Софья Муравьева. – Было, конечно, волнительно, потому что я первый раз была на каблуках. Вот. Но вроде нормально справилась.

Фото: Юлия Комарова и Татьяна Фладе, сайт Федерации фигурного катания на коньках России
Софья Муравьева

– Ну я тоже выбирала вместе с мамой свой образ, – поддержала соперниц и подруг по команде 17-летняя Анна Щербакова. – Перед соревнованиями мы и с девочками советовались, кто в чем пойдет, чтобы несильно выделяться иногда. Но у меня, наоборот, образ был легкий, без каблуков, поэтому пусть это будет моим личным решением.

Фото: Юлия Комарова и Татьяна Фладе, сайт Федерации фигурного катания на коньках России

Рубрика: Спорт

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 3 дня назад

Сергей Газаров: «Вся моя жизнь сегодня подчинена театру»

Шоу-бизнес 1 день назад

СКР отчитался о разговоре Бастрыкина с французской певицей Мирей Матье

Культура и ТВ 1 день назад

Новогодний круиз с дельфинами и касатками

Культура и ТВ 1 день назад

«У нее нет звания, зато есть имя». Татьяна Веденеева стала Заслуженной артисткой России

Шоу-бизнес 1 день назад

«Это оскорбление меня!» Поргина эмоционально отреагировала на грядущий суд с директором «Ленкома» (видео)

Шоу-бизнес 1 день назад

Пенкин скрывает тяжелобольную племянницу

Культура и ТВ 1 день назад

Война в «Ленкоме»: Варшавер требует с вдовы Караченцова 10 миллионов

Шоу-бизнес 1 день назад

«Никак не ожидал»: Никасу Сафронову подарили гектар земли в Греции

Спорт 1 день назад

«Прекрасные впечатления!» Дочь Этери Тутберидзе прокомментировала сенсационное второе место на чемпионате России

Шоу-бизнес 1 день назад

Курганская журналистка с просроченным ПЦР, побывавшая на пресс-конференции Путина, похвасталась комплиментами от Собчак

Шоу-бизнес 1 день назад

Успенская сверкнула бриллиантами за 20 миллионов

Шоу-бизнес 1 день назад

«Я рада переменам!» Кадышева довольна своей внешностью и слышать не хочет советы врачей

Шоу-бизнес 1 день назад

Розенбаум остался без миллионов

Шоу-бизнес 1 день назад

«Господи, какая красота!» В гей-деле «Муз-ТВ» фигурировал не только Киркоров, но и Нагиев, и Собчак

Шоу-бизнес 1 день назад

«Анастасия выглядит жалко!» Цыганова врезала певице за обвинения в фальшивой религиозности

Шоу-бизнес 1 день назад

Стас Пьеха: «Новый год для меня – грустный праздник»

Культура и ТВ 2 дня назад

«Девонька, улыбаться надо всегда!» Эти слова Караченцова Людмила Поргина запомнила на всю жизнь

Шоу-бизнес 2 дня назад

«Это рискованно!» Авраам Руссо рассказал, почему не хочет петь с Орбакайте

Шоу-бизнес 2 дня назад

Мария Максакова: «Бывший делает из моих детей нерукопожатных отщепенцев!»

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика