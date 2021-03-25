«Прекрасные впечатления!» Дочь Этери Тутберидзе прокомментировала сенсационное второе место на чемпионате России

Сами танцоры поразили не только результатами – третьи после ритм-танца, вторые после произвольной программы, итоговое второе место, но и тем, как держали удар на пресс-конференции после завершения соревнований их вида. Их пытались вывести на откровения о том, как они относятся к такой негативной шумихе в свой адрес, или вообще на какие-либо откровения, но каждый ответ серебряных призеров не оставлял шансов хоть за что-то зацепиться.

– Прекрасные впечатления, – прокомментировала Диана Дэвис итоги дебютного взрослого чемпионата России и больше не сказала ни слова, чтобы у нее и у ее партнера ни спрашивали.

– Это для нас с Дианой это дебютный чемпионат России, и мы рады выступить и кататься на публике, – отметил Глеб Смолкин. – Рады, что пришли люди и поддерживали нас. Это бесценный опыт. Надеемся, что будем прогрессировать и развиваться. Не думаем о сенсациях – это больше какая-то журналистская история, наша задача сделать все, получать удовольствие и дарить это удовольствие зрителям. Взять серебряные медали – это потрясающий результат, но наша задача – продолжить развиваться, чтобы минимальные успехи не были неожиданностью, а стали закономерными.

Отметим, что Глеб – тоже сын известного родителя, актера Бориса Смолкина, известного прежде всего по роли дворецкого в сериале «Моя прекрасная няня», но этот факт никого из тех, кто в эти дни обрушился с критикой на ребят, похоже, не смущает.