«Прекрасные впечатления!» Дочь Этери Тутберидзе прокомментировала сенсационное второе место на чемпионате России
А ее партнер рассказал о настрое на предстоящую Олимпиаду в Пекине, на которую, скорее всего, отобрался их танцевальный дуэт
Пока что главной неожиданностью проходящего в эти дни в Санкт-Петербурге чемпионате России по фигурному катанию стало завоевание серебра танцевальным дуэтом Диана Дэвис – Глеб Смолкин. Многие болельщики посчитали невероятным столь высокий результат для 18-летней партнерши и 22-летнего партнера, которые проводят свой первый сезон во взрослом уровне, при наличии на этом первенстве гораздо более опытных и титулованных соперников.
Поскольку во многом по результатам этого старта будет составлена сборная, что поедет защищать честь нашей страны на Зимние Игры в Пекин, немалая часть поклонников фигурного катания посчитала, что щедрые баллы этим участникам выставили за выдающиеся тренерские заслуги мамы Дианы Дэвис – Этери Тутберидзе, которая якобы хочет, чтобы ее дочь непременно отобралась на Олимпиаду. Высказывается предположение, что Тутберидзе добьется того, чтобы Дэвис – Смолкина поставили на замену в командный турнир, что при наличии сильнейших спортсменов среди наших в других видах фактически гарантирует им медаль, а то и чемпионство. Об этом пишут не только тысячи комментариев во всевозможных профильных пабликах, но даже целые экспертные статьи в самых авторитетных спортивных изданиях.
Сами танцоры поразили не только результатами – третьи после ритм-танца, вторые после произвольной программы, итоговое второе место, но и тем, как держали удар на пресс-конференции после завершения соревнований их вида. Их пытались вывести на откровения о том, как они относятся к такой негативной шумихе в свой адрес, или вообще на какие-либо откровения, но каждый ответ серебряных призеров не оставлял шансов хоть за что-то зацепиться.
– Прекрасные впечатления, – прокомментировала Диана Дэвис итоги дебютного взрослого чемпионата России и больше не сказала ни слова, чтобы у нее и у ее партнера ни спрашивали.
– Это для нас с Дианой это дебютный чемпионат России, и мы рады выступить и кататься на публике, – отметил Глеб Смолкин. – Рады, что пришли люди и поддерживали нас. Это бесценный опыт. Надеемся, что будем прогрессировать и развиваться. Не думаем о сенсациях – это больше какая-то журналистская история, наша задача сделать все, получать удовольствие и дарить это удовольствие зрителям. Взять серебряные медали – это потрясающий результат, но наша задача – продолжить развиваться, чтобы минимальные успехи не были неожиданностью, а стали закономерными.
Отметим, что Глеб – тоже сын известного родителя, актера Бориса Смолкина, известного прежде всего по роли дворецкого в сериале «Моя прекрасная няня», но этот факт никого из тех, кто в эти дни обрушился с критикой на ребят, похоже, не смущает.