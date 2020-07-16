За госпитализированную Татьяну Тарасову призвали молиться

Российский певец Филипп Киркоров подтвердил сообщения о госпитализации известного тренера Татьяны Тарасовой, которую он заменил во время съемок финала шоу «Ледниковый период».

— Она действительно в больнице. Молитесь. Дай бог, всё будет хорошо, — сказал Киркоров в комментарии News.ru .

По данным СМИ, тренер находится в одной из московских больниц уже неделю. Она почувствовала себя плохо на съемках телепередачи, где является председателем жюри. Ведущий проекта и воспитанник Тарасовой Алексей Ягудин выразил надежду, что специалист скоро вернется к съемкам. А продюсер шоу Илья Авербух не смог сдержать слез, говоря о здоровье тренера.

— Сейчас наша сила очень нужна Татьяне Анатольевне. Предлагаю громкими аплодисментами поддержать ее», — сказал он во время финала шоу «Ледниковый период»

Скорейшего выздоровления заслуженному тренеру пожелал также тренер по фигурному катанию Алексей Мишин, а также другие звезды.

— Татьяна Анатольевна, мы все вас очень любим! Здоровья вам! Пожалуйста, поправляйтесь, — написала олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина в Instagram.

— Татьяна Анатольевна, поправляйтесь, пожалуйста, я вас очень люблю и скучаю, — согласился четырехкратный чемпион России Максим Ковтун.

В 2020 году Тарасова рассказывала, что вынуждена отказываться от поступавших предложений по работе на телевидении из-за состояния здоровья.

Татьяне Тарасовой 74 года, ее ученики выиграли в общей сложности 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также 7 золотых олимпийских медалей.