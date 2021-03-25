Кто преемник? В российском хоккее грядет капитальная смена власти

Пятый – продажа игроков с действующими контрактами

Помимо выступления самого Крылова, раскрыл планы своего руководителя и его подчиненный – генеральный менеджер омского клуба Алексей Волков. Вот что он сказал:

«Каждый год мы действительно теряем много игроков. И эти отъезды могут быть монетизированы, как это делается в Швеции и других чемпионатах. В этом нет ничего зазорного, когда мы получаем достойную компенсацию за наших талантов. Поэтому нужно принимать решение на самом верху. Эта тема давно назрела, и в ближайшее время кто-то действительно должен предпринять шаги, чтобы эти отъезды были монетизированы».

Что предлагает Волков? Например, такие страны как Швеция или Финляндия получают компенсацию за своих игроков, отправляющихся в Национальную хоккейную лигу, в размере от 200 до 300 тысяч долларов. По меркам того же футбола это смешные деньги. Да и по хоккейным меркам тоже, в особенности, если вы продаете за океан не среднего игрока, а действующую или будущую звезду, которая принесет клубу НХЛ многомиллионные прибыли.

В настоящий момент между НХЛ и КХЛ действует Меморандум о взаимопонимании, запрещающий приглашать из лиги в лигу игроков с действующими контрактами. Если клубы начнут торговать хоккеистами, они в угоду своей прибыли продадут всех, кто может стоять на коньках и имеет хоть какой-то спрос за океаном. При этом звездами или даже просто действующими игроками ведущей мировой лиги все равно станут единицы из-за высокой конкуренции. Остальные будут распределены по фарм-клубам, а КХЛ обеднеет с точки зрения уровня настолько, что не будет интересна вообще никому, как это было в 90-е годы. При этом в России нет такого воспроизводства хоккейных кадров, как в тех же Швеции и Финляндии, а уж настоящих звезд у нас и вовсе наперечет. И не нужно сравнивать с футболом, где рынок игроков неизмеримо выше. Взамен проданных кадров не хватит ни молодежи, ни легионеров, чей рынок уже давно практически пуст.

Решение о продаже хоккеистов КХЛ с действующими контрактами выгодно клубным боссам и агентам. Например, работающие с «Авангардом» уроженцы СССР, граждане США Марк Гандлер и Дэн Мильштейн уже наверняка в предвкушении потирают руки от дивидендов.

Хоккей – это тоже своего рода национальное достояние страны. Продажа игроков поможет набить карманы ограниченному числу людей, для них это, конечно, станет неплохим «бизнес-проектом». Но за последние 30 лет после распада СССР разграбление страны мы переживали десятки, сотни раз. Это настолько больно и пошло, что не хочется лишний раз об этом думать.

Именно поэтому хочется верить, что подобные планы Тимченко по полной смене власти в российском хоккее не будут осуществлены до конца. Вернее – что отвечающие за спорт должностные лица государства не дадут этим планам осуществиться.

Геннадий Николаев.