Кто преемник? В российском хоккее грядет капитальная смена власти
После захвата всех сфер влияния Геннадием Тимченко его должен сменить другой человек. Беспокоит, что перемены могут обернуться обнулением всех достижений в области развития хоккея.
Перемены в сборной
Все, кто следит за российским спортом, не могли не заметить резкие перемены, случившиеся этой осенью в хоккее. После неудачного выступления на чемпионате мира в Риге Федерация хоккея долгое время не решалась на кадровые перестановки. Главный тренер Валерий Брагин и его штаб не были своевременно отправлены в отставку. И только в конце сентября во время полугодового конгресса ИИХФ (Международной федерации хоккея), президент ФХР Владислав Третьяк и вице-президент Роман Ротенберг объявили, что готовы возобновить работу с Олегом Знарком, покинувшим пост главного тренера сборной весной 2018 года, через месяц после победной Олимпиады. Причина, по которой Знарок был уволен тогда, остается неясной до сих пор.
Председателем правления ФХР является бизнесмен Аркадий Ротенберг, близкий друг президента РФ и не нуждающийся в особом представлении. Но помимо него в хоккее задействованы и другие важные политические фигуры. Например, председатель правительства Михаил Мишустин и бизнесмен, владелец частной инвестиционной компании Volga Group, председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги Геннадий Тимченко. Именно независимые от ФХР кураторы российского хоккея настояли на пересмотре кандидатуры Знарка на пост главного тренера сборной, что было крайне важно именно в сезон Олимпийских игр.
Влияние Тимченко
После назначения нового главного тренера национальной команды выяснились технические подробности этого процесса. В пресс-релизе, выпущенном ФХР, говорится об экспертном совете ветеранов, принявших решение назначить Алексея Жамнова. Однако любой, кто разбирается в политическом руководстве российского спорта, мог определить, что за фигурами ветеранов стояли бизнесмены и высокопоставленные чиновники, отвечающие за хоккей в нашей стране. Центральной фигурой в назначении кандидата выступил Геннадий Тимченко.
До 2012 года Геннадий Николаевич не сильно интересовался хоккеем. Однако после ухода Вячеслава Фетисова, одного из идейных вдохновителей КХЛ, с поста первого председателя Совета директоров, активно занялся процессом. Помимо КХЛ, он заменил Александра Медведева на должности президента СКА, на котором номинально остается до сих пор. В 2015 году Тимченко занялся возрождением московского «Спартака» и теперь, по сути, является его владельцем. Именно в «Спартак» генеральным менеджером был назначен Алексей Жамнов, который в кризисные моменты становился главным тренером красно-белых. В чемпионате КХЛ команда не добивалась особых успехов, ни разу не преодолевая барьер первого раунда плей-офф. Однако Жамнов неизменно пользовался доверием.
При этом, если правой рукой Аркадия Ротенберга в ФХР является его племянник Роман Ротенберг, то правая рука Тимченко – Олег Усачев, председатель совета директоров «Спартака». Именно он, по нашей информации, - может быть тем самым теневым лидером, который управляет новым главным тренером Алексеем Жамновым и менеджером сборной, временно приостановившим профессиональную карьеру, Ильей Ковальчуком. Официальный мотив назначения указанных лиц – работа с игроками НХЛ, которые должны принять участие в ОИ-2022 (впрочем, НХЛ до 10 января еще может передумать).
Помимо Ковальчука в штабе сборной есть два «неофициальных» советника – президент ЦСКА Игорь Есмантович и вице-президент КХЛ Валерий Каменский. Таким образом, именно блок Тимченко в союзе с блоком ЦСКА и при участии людей из Администрации президента, (поддержавших смену тренера и сделавших национальную команду фактически автономной от Федерации), сейчас, видимо, и пытаются отобрать власть над всей ФХР у Ротенбергов. И неудачное выступление на последнем Чемпионате мира, подготовка к Олимпиаде и смена тренера стали хорошим поводом для ввода в сборную и федерацию своих людей для дальнейшего установления полного контроля над ней.
Крылов – будущий куратор хоккея
Но это лишь часть плана. По нашей информации, Геннадий Тимченко со временем может отойти от хоккейных дел, так же внезапно, как когда-то появился. Помимо своих людей в ФХР нужно найти преемника по высокому посту в КХЛ. Таким человеком должен стать топ-менеджер компании «Газпром нефть», председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов. Именно он должен стать куратором всего российского хоккея, управлять и лигой, и федерацией.
Крылов – топ-менеджер компании «Газромнефть». В 2005 году он пришел работать в нефтяную сферу, а в 2009 стал директором по региональным продажам «Газпром нефти». Неоднократно входил в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» по версии «КоммерсантЪ». Перед сезоном КХЛ 2018-2019 годов из «Авангарда» ушел другой топ-менеджер компании Александр Дыбаль, и новым председателем совета директоров стал Крылов.
Новый глава омского клуба родился в Санкт-Петербурге, болел за СКА и в детстве занимался хоккеем. По плану газпромовского начальства он должен был с ходу вывести клуб на новый уровень, но столкнулся с непредвиденной проблемой – начала рушиться домашняя арена «Авангарда». Команду пришлось экстренно перевозить в другой город – подмосковную Балашиху.
По отзывам работников клуба Крылов предпочитает жесткий стиль управления. Деятельность «Авангарда» сопровождает агрессивная реклама и пиар, в котором в разное время были задействованы поп-дива Ольга Бузова, футбольный тренер Жозе Моуринью, звезды «Камеди клаб» и многие другие персонажи шоу-бизнеса.
50-летний Крылов, активно принимающий участие в жизни КХЛ – яркий, многовекторно-прогрессивный, слегка нарциссический, демонстративно любящий хоккей менеджер. Именно он – самая явная кандидатура на должность нового куратора КХЛ и всего российского хоккея.
Сама персона нового хоккейного босса может вызывать определенные симпатии. Но только у тех, кто не знаком с управленческим бэкграундом Крылова. Рассмотрим минусы, которые при определенных обстоятельствах могут привести российский хоккей не к процветанию, а даже к полному краху.
Первый минус – смена менеджмента КХЛ
Первое, что может сделать Крылов – смена менеджмента Континентальной хоккейной лиги. После ухода с поста первого президента Александра Медведева, лигу возглавил Дмитрий Чернышенко. Он привел с собой высокопрофессиональную команду, блестяще организовавшую Олимпиаду в Сочи. Именно эти люди сумели помочь КХЛ пережить обвал рубля 2014 года, стабилизировать пополнеие бюджета лиги, привлечь новых партнеров. И даже распределять доходы между клубами, чего не было при Медведеве и объяснимо вызывало недовольство в регионах. Новая метла может навести заметный переполох.
Правда, шаги Крылова по «зачистке» топ-менеджмента КХЛ могут встретить противодействие Дмитрия Чернышенко. Вряд ли увольнение команды многолетних соратников соответствует интересам вице-премьера, курирующего спорт. К тому же статус Чернышенко серьезно повысился. Если с 2014-го по 2020-й он, по сути, был подчиненным Геннадия Тимченко (по работе в КХЛ и «Газпром-Медиа»), то после смены кабинета министров стал креатурой и непосредственным подчиненным самого премьера Мишустина. И потому является фигурой, чей вес как минимум равен весу Тимченко.
Известно также и то, что Мишустин является многолетним болельщиком и куратором ЦСКА. Нельзя недооценивать серьезность возможностей Чернышенко по сохранению контроля над Континентальной лигой. Если Тимченко хочет выдвинуть в КХЛ Крылова, то у вице-премьера может быть свое видение ситуации. Гораздо логичнее выглядело бы сохранение действующего топ-менеджемента лиги, с усилением отдельными кандидатурами из ЦСКА. Например, хоккейный опыт Сергея Федорова намного шире и глубже, чем у Крылова. Если Федоров решит оставить пост тренера армейцев, приглашение столь компетентной легенды в лигу было бы куда более ценным усилением.
Второй минус – ущемляя социальные проекты, Крылов бьет по рейтингам партии власти
Нельзя не признать, что в качестве топ-менеджера Крылов гораздо эффективнее в нефтегазовой сфере деятельности, чем в хоккейной. Возглавив «Авангард», он проявил себя разве что как способный внутрикорпоративный лоббист. Спонсорская помощь «Газпромнефти» клубу резко увеличилась – благодаря усилиям Крылова поступления колеблются от 3 до 5 млрд. ₽ в год. Но методы расходования огромных средств вызывают вопросы.
Пару лет назад с самого верха спустили негласное распоряжение – повысить эффективность траты государственных денег, выделяемых на профессиональный спорт. Континентальная лига использует все инструменты и возможности, чтобы выполнить это указание. А вот стратегия Крылова-руководителя имеет противоположный вектор. Огромные средства (от 500 млн. ₽ до 1 млрд. ₽ в разные годы) тратятся на зарплаты иностранных игроков и тренеров «Авангарда», не приносящих никакой пользы отечественному хоккею. Боб Хартли из денег «Газпромнефти» получает больше 100 млн. ₽ в год (самый большой тренерский контракт в нашем хоккее) и при этом сознательно выдавливает молодых российских звезд из команды.
Из-за неоднозначных финансовых приоритетов Крылова ущемляются и социальные проекты «Авангарда». На достойное содержание команд, где должен воспитываться молодой резерв, денег уже не остается. А детская Академия клуба массово отказывает юным омским хоккеистам в бесплатном обучении. То есть деньги «Газпромнефти» не доходят до массового спорта. Такие действия Крылова оборачиваются тяжелыми политическим последствиями. На федеральных парламентских выборах в сентябре 2021-го рейтинг партии власти в Омской области оказался в полтора раза ниже, чем в целом по стране, она чуть не уступила первое место коммунистам.
И на этом фоне задуматься заставляют и пиар-приоритеты Крылова. Который демонстративно приближает к себе тех представителей хоккейной журналистики, которые не стесняются в своих социальных сетях продвигать откровенно деструктивную повестку.
Третий – средства госкорпораций тратят не на хоккей, а на бесполезные шоу в Дубае
Именно с подачи Крылова 3 декабря был проведен матча в Дубае, где «Авангард» выступил хозяином в игре с казанским «Ак Барсом». На игру, цель которой была покорить Ближний Восток, по нашим данным, было потрачено 80 миллионов рублей. В то время как суммарные зарплатные бюджеты, к примеру, всех игроков череповецкой «Северстали» или нижнекамского «Нефтехимика» едва дотягивают до минимально допустимых регламентом 315 миллионов рублей - эта цифра выглядит астрономической. Во времена пандемии страдает популярность хоккея, на игры допускается минимальное количество зрителей, и даже там, где разрешена относительно высокая посещаемость, людей ходит мало, так как на арены пускают только по QR-кодам. И в это время руководство лиги и «Авангард» устраивают никому не нужное в России шоу для неведомого дубайского зрителя, да еще и за деньги отечественной госкорпорации. Понятно, что планируемое появление хоккейного клуба из Эмиратов в КХЛ также будет оплачено российскими деньгами. Вместе с расходами на перелеты команд в ОАЭ (на гостевые матчи в Дубае) придется потратить несколько миллиардов рублей. Огромные деньги будут вложены не в развитие отечественного хоккея, а в проект с неочевидной пользой.
Четвертый – сокращение КХЛ и уничтожение хоккейных центров, где росли звезды мирового уровня
Вдобавок ко всему, болельщики новокузнецкого «Металлурга», тольяттинской «Лады» и чемпиона Высшей хоккейной лиги «Югры» надеялись на возвращение в КХЛ. Однако слова босса «Авангарда» расстроили очень многих.
«Надо понимать, к чему идёт КХЛ. В моём понимании это интернациональная лига, бизнес-проект, в который нужно приглашать самоокупаемые клубы. А тот же Новокузнецк никогда не будет самоокупаемым. Как и Тольятти. Хотя я понимаю, что это прекрасные хоккейные регионы. Но надо ответить на вопрос — кто мы? Интернациональная лига, где клубы зарабатывают, либо чемпионат России, в рамках которого мы с помощью государства поддерживаем команды», - заявил из Дубая Крылов.
Даже несведущему в спорте, но живущему в России взрослому человеку ясно, что в нашей стране в ближайшие 50 лет не будет самоокупаемых клубов, будь это хоть «Нефтехимик», хоть ЦСКА, хоть «Авангард». Низкая платежеспособность населения, организация рынка телевизионных прав и многие другие факторы не позволят зарабатывать спортивным клубам так, чтобы извлекать прибыль. Спорт в России был и остается социальным проектом и существует на деньги госкорпораций, местных бюджетов или градообразующих предприятий. И кому, как Крылову это на знать. Однако уже сейчас мы видим, что лигу ждет сокращение в угоду новым проектам, таким, каким должен стать клуб в далеких от России и от хоккея Объединенных Арабских Эмиратах.
При этом хоккейные болельщики вдоволь насмотрелись на китайский проект «Куньлуня», вынужденного выступать в Мытищах. В сезоны, когда китайская команда играла в Поднебесной, зрителей на трибунах было не больше, чем в Подмосковье - где «Куньлунь» не нужен вообще никому. От проекта открестилась даже китайская федерация, а на росте популярности хоккея в самом Китае существование клуба КХЛ не сказалось никак. Таким же коллапсом завершились и многие другие зарубежные проекты российской лиги – клубы либо завершили свое существование, либо продолжили выступать в чемпионатах своих стран, лишившись российской финансовой поддержки.
Сокращение же профессиональных клубов в элитной лиге неминуемо скажется на популярности и развитии хоккея в регионах. С уходом команд со временем умрут и многие хоккейные центры. Цепную реакцию и последствия таких решений описывать долго, но лучше нашему хоккею от сокращения элитной лиги точно не станет.
Пятый – продажа игроков с действующими контрактами
Помимо выступления самого Крылова, раскрыл планы своего руководителя и его подчиненный – генеральный менеджер омского клуба Алексей Волков. Вот что он сказал:
«Каждый год мы действительно теряем много игроков. И эти отъезды могут быть монетизированы, как это делается в Швеции и других чемпионатах. В этом нет ничего зазорного, когда мы получаем достойную компенсацию за наших талантов. Поэтому нужно принимать решение на самом верху. Эта тема давно назрела, и в ближайшее время кто-то действительно должен предпринять шаги, чтобы эти отъезды были монетизированы».
Что предлагает Волков? Например, такие страны как Швеция или Финляндия получают компенсацию за своих игроков, отправляющихся в Национальную хоккейную лигу, в размере от 200 до 300 тысяч долларов. По меркам того же футбола это смешные деньги. Да и по хоккейным меркам тоже, в особенности, если вы продаете за океан не среднего игрока, а действующую или будущую звезду, которая принесет клубу НХЛ многомиллионные прибыли.
В настоящий момент между НХЛ и КХЛ действует Меморандум о взаимопонимании, запрещающий приглашать из лиги в лигу игроков с действующими контрактами. Если клубы начнут торговать хоккеистами, они в угоду своей прибыли продадут всех, кто может стоять на коньках и имеет хоть какой-то спрос за океаном. При этом звездами или даже просто действующими игроками ведущей мировой лиги все равно станут единицы из-за высокой конкуренции. Остальные будут распределены по фарм-клубам, а КХЛ обеднеет с точки зрения уровня настолько, что не будет интересна вообще никому, как это было в 90-е годы. При этом в России нет такого воспроизводства хоккейных кадров, как в тех же Швеции и Финляндии, а уж настоящих звезд у нас и вовсе наперечет. И не нужно сравнивать с футболом, где рынок игроков неизмеримо выше. Взамен проданных кадров не хватит ни молодежи, ни легионеров, чей рынок уже давно практически пуст.
Решение о продаже хоккеистов КХЛ с действующими контрактами выгодно клубным боссам и агентам. Например, работающие с «Авангардом» уроженцы СССР, граждане США Марк Гандлер и Дэн Мильштейн уже наверняка в предвкушении потирают руки от дивидендов.
Хоккей – это тоже своего рода национальное достояние страны. Продажа игроков поможет набить карманы ограниченному числу людей, для них это, конечно, станет неплохим «бизнес-проектом». Но за последние 30 лет после распада СССР разграбление страны мы переживали десятки, сотни раз. Это настолько больно и пошло, что не хочется лишний раз об этом думать.
Именно поэтому хочется верить, что подобные планы Тимченко по полной смене власти в российском хоккее не будут осуществлены до конца. Вернее – что отвечающие за спорт должностные лица государства не дадут этим планам осуществиться.
Геннадий Николаев.