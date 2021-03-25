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Fan ID нарушает основополагающие права и свободы: КПРФ пошли против паспортов болельщиков

В думской фракции коммунистов предлагают отказаться от рассмотрения законопроекта

Фото: Global Look Press

Депутаты Госдумы из фракции КПРФ направили премьеру-министру Михаилу Мишустину запрос с просьбой отозвать законопроект о введении так называемых Fan ID – паспортов болельщиков. Документ опубликован в телеграм-канале депутата Владимира Исакова.

Депутаты действовали по обращению граждан. Заявители настаивают, что практика использования Fan ID на Чемпионате мира по футболу в 2018 году и Чемпионате Европы в 2020 году подтвердила, что зачастую отказы в выдаче карты основаны лишь на информации, предоставленной правоохранительными органами.

Депутаты считают, что паспорт болельщика в текущем варианте нарушает основополагающие права и свободы.

Предполагается, что паспорт болельщика должен быть у каждого купившего билет на международное соревнование.

Рубрика: Спорт

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