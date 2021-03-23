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Сборная Польши не заинтересована в услугах Черечесова. Он готов возглавить её перед матчем с Россией

Он, впрочем, и не напрашивался, а лишь ответил, что потенциально готов, но тренер у польской сборной уже есть

Фото: Global Look Press

Станислав Черчесов

Польский футбольный союз (PZPN) заявил, что сборную страны по футболу уже тренирует Паулу Соуза и другие тренеры им сейчас не нужны. Таким образом в Союзе отреагировали на новость о готовности бывшего тренера российской сборной Станислава Черчесова как вернуться на свою прежнюю позицию, так и возглавить сборную Польши. Этот вопрос ему задали в связи с предстоящим стыковым матчем Россия - Польша, где решится, кто попадет на Чемпионат мира.

«Главным тренером сборной Польши является Паулу Соуза. (...) [Он] работает хорошо, и Польский футбольный союз не задумывается о каких-либо изменениях на этой позиции», — говорится в комментарии PZPN (цитата по ТАСС). Там также отмечают, что до истечения контракта это невозможно и по юридическим причинам.

Ранее Черчесов заявил, что готов тренировать сборную Польши, «если предложат». В своем ответе он также подчёркивал, что там, тем не менее, уже есть тренер. Он также декларировал готовность вернуться в сборную России.

Теги: #футбол, #Черчесов

Рубрика: Спорт

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