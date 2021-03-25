Петерс Покровскис: Динамовские звезды кинули болельщиков

Понятно, что ковидные времена накладывают свои ограничения, и отчасти тот факт, что динамовцы вообще решились и смогли провести что-то подобное — это уже здорово. Отчасти поэтому н​​​​​​а многие шероховатости можно было закрыть глаза. Даже если предположить, что матч, как тому и положено, готовился несколько недель. Ладно, что не было многих из тех, без кого такие матчи — не матчи, а играли Максим Сушинский, проведший в «Динамо» лишь один странный сезон, провальный, с задержками зарплаты; или Антон Белов, которому всё ещё припоминают средний палец «бело-голубым» трибунам (ну или одному конкретному человеку с трибун, по версии самого игрока). Что не на всех свитерах были фамилии, а с некоторыми возник казус (например, Константин Горовиков был заявлен под 21-м, а вышел в 75-м и с заклеенной фамилией; а Иван Бочаров вообще играл в свитере с чужой фамилией). Что даже не объявили Сергея Соина. Что не прозвучал гимн «Динамо» от Николы Зимнего, под чей голос динамовская команда выходила на лёд в своих золотых 2000-х. И так далее…

Это мелочи по сравнению с одним большим «но» — того, ради чего, вроде бы, все такие мероприятия проводятся. О чем так любят говорить все спортсмены и функционеры. Главное упущение матча — отсутствие общения игроков с болельщиками.

Может, кому-то достаточно было просто посмотреть, как пополнел Андрей Николишин, или как похудел Максим Сушинский, или как поседел Алексей Ковалёв, или полысел Александр Журик… Еще меньшее число человек довольствовались бы лишь их игрой, ведь её как таковую ожидать было сложно: разве что Максим Афиногенов и Александр Савченков позволили себе по разу всерьёз проверить чужих вратарей.

Зато кого ни спроси — каждый был бы рад фотографии или автографу от них.

Да, нынче организовать хотя бы автограф-сессию в неких разумных рамках сложно; однако отказываться от этого полностью, вынуждая страждущих бесноваться у узеньких барьерчиков рядом со скамейками команд и в итоге оставаться ни с чем — хуже не придумаешь. Мало того, что с эпидемиологической точки зрения вышла опасная глупость, ведь полтора-два десятка человек дышали друг другу в затылок; хуже другое — полученное разочарование.

Особенно удивляет поведение Алексея Яшина. Как-то он рассказывал, что играя в НХЛ отказал болельщикам в общении, а потом, узнав, что они специально приехали издалека, очень-де переживал. А теперь он же пробегает мимо группы мальчишек, которые родились, когда он заканчивал карьеру — но которые точно слышали о нем от родителей и, может, хотели бы на него равняться — и нескольких дядек с маленькими детьми на руках, которые, может, помнят времена начала его карьеры. И теперь я, находясь уже в возрасте этих дядек, легко вспоминаю себя в возрасте этих мальчишек, и мне трудно переоценить, сколь важно в такие моменты внимание. И сколь неприятно и даже больно его не получить…

Напоследок можно предположить, что организаторам хотелось оградить от простого люда ВИП-персон, бывших или действующих чиновников. Но в конце концов, если тому же Яшину, которого объявили как кого-то там (Помощника? Советника? Это просто было настолько внезапно, что не запомнилось) полпреда президента в ЦФО была так важна его безопасность, что он даже маску с визором до подбородка выбрал — ну, обошлись бы, наверное, без него.

Да и из остальных вариантов: что вы бы выбрали — автограф советника президента «Динамо» Андрея Сафронова или Олимпийского чемпиона, чемпиона мира, чемпиона России Сергея Петренко? Ну или кто там точно сейчас без работы, а потому без риска — Владимир Воробьев? Сергей Светлов? Харитонов? Вышедкевич? Карцев? Да к одному Александру Мальцеву даже на дистанции стояла бы половина дворца!

Но получилось, что получилось…