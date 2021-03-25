17-летнюю дочь футболиста Малафеева осудили за сбыт наркотиков

Юная наследница известного футболиста давно доставляй семье немало проблем. Все началось после смерти ее родной мамы, первой супруги Вячеслава. Девочка замкнулась в себе, ей не хватало внимания. После начались проблемы с самооценкой. Во время занятий гимнастикой она не раз получала замечания от тренеров о недостаточно яркой внешности и лишнем весе. Стараясь соответствовать стандартам, подросток довёл себя до полного истощения, у Ксении началась анорексия.

Девочку лечили психиатры и психологи, она долго принимала антидепрессанты. На этом фоне у ребёнка появилась тяга к бесконтрольному получению удовольствий: она нюхала дезодоранты, выпивала, начала раннюю половую жизнь.

Обо все этом Вячеслав Малафеев честно рассказал летом 2021 года в программе "Док Ток". Он также признался, что проблемы дочки - это его крест.