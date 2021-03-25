Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 18:14

17-летнюю дочь футболиста Малафеева осудили за сбыт наркотиков

Ксения получила 4 года условно и знаменитый отец не стал её «отмазывать»

Фото: Instagram / officialmalafeeva

Юная наследница известного футболиста давно доставляй семье немало проблем. Все началось после смерти ее родной мамы, первой супруги Вячеслава. Девочка замкнулась в себе, ей не хватало внимания. После начались проблемы с самооценкой. Во время занятий гимнастикой она не раз получала замечания от тренеров о недостаточно яркой внешности и лишнем весе. Стараясь соответствовать стандартам, подросток довёл себя до полного истощения, у Ксении началась анорексия.

Девочку лечили психиатры и психологи, она долго принимала антидепрессанты. На этом фоне у ребёнка появилась тяга к бесконтрольному получению удовольствий: она нюхала дезодоранты, выпивала, начала раннюю половую жизнь.

Обо все этом Вячеслав Малафеев честно рассказал летом 2021 года в программе "Док Ток". Он также признался, что проблемы дочки - это его крест.

Фото: Instagram / malafeev16ru

Финалом всей этой тревожной истории стало задержание Ксении во время контрольной закупки наркотиков, когда она пыталась продать таблетки экстази своему приятелю. После этого Вячеславу предлагали замять дело за деньги, но он решил, что ребёнок должен научиться отвечать за свои проступи самостоятельно.

Ксению после случившегося почти на год отправили на лечение в реабилитационный центр.

А теперь стало известно, что её осудили за сбыт наркотиков и дали 4 года условно, потому что несовершеннолетняя. С одной стороны, повезло, с другой - надеемся, подобных историй в жизни юной бунтарки больше не будет.

Рубрика: Спорт

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Политика 56 минут назад

Анатолий Вассерман: «За умного человека и проголосовать не грех»

Шоу-бизнес 4 часа назад

Дочь Иосифа Пригожина, живущая в Нью-Йорке, пожаловалась на высокие цены

Шоу-бизнес 4 часа назад

Поклонники оплакивают распад группы Artik & Asti

Культура и ТВ 4 часа назад

Петербургские поэты вступились за портрет Даниила Хармса

Шоу-бизнес 5 часов назад

22% россиян поддержали мнение Моргенштерна о парадах в честь Дня Победы

Культура и ТВ 5 часов назад

«Срочно вернуть иконы в гримерку Дорониной!». Что поменяется во МХАТ после увольнения Боякова

Шоу-бизнес 11 часов назад

«Зачем врать своему зрителю?» Бузова обвинила руководство МХАТ во лжи из-за отмены «Чудесного грузина»

Культура и ТВ 14 часов назад

Страсти во МХАТе: «банановый король» Кехман уволил Боякова. Означает ли это победу Дорониной над Бузовой?

Шоу-бизнес 22 часа назад

Давид Манукян открыто признался в любви к певице Мари Краймбери

Культура и ТВ 22 часа назад

«Устраивать оппозицию или фронду – не в моих правилах»: Эдуард Бояков уволился из МХАТ

Шоу-бизнес 1 день назад

Исповедальное возвращение: Оксимирон после долгого молчания выпустил новый трек и клип

Культура и ТВ 1 день назад

«Концертная индустрия уже разрушена полностью»

Шоу-бизнес 1 день назад

Известный имиджмейкер прошелся по нарядам Васильева и Малышевой

Шоу-бизнес 1 день назад

"Выбирай, кто из нас лучше!" Ангелина Вовк рассказала, как лишилась работы из-за ревности Пугачевой

Культура и ТВ 1 день назад

Пересильд обогнала Дзюбу и Моргенштерна в списке самых популярных персон в СМИ

Шоу-бизнес 1 день назад

Егор Крид монетизирует красоту: певец зарегистрировал косметический бренд

Шоу-бизнес 1 день назад

Лена Катина открестилась от воссоединения группы t.A.T.u.

Культура и ТВ 1 день назад

Игорь Кириллов не бросал слова на ветер

Шоу-бизнес 1 день назад

Анастасия Волочкова не платит коммуналку за шикарный особняк

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика