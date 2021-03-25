17-летнюю дочь футболиста Малафеева осудили за сбыт наркотиков
Ксения получила 4 года условно и знаменитый отец не стал её «отмазывать»
Юная наследница известного футболиста давно доставляй семье немало проблем. Все началось после смерти ее родной мамы, первой супруги Вячеслава. Девочка замкнулась в себе, ей не хватало внимания. После начались проблемы с самооценкой. Во время занятий гимнастикой она не раз получала замечания от тренеров о недостаточно яркой внешности и лишнем весе. Стараясь соответствовать стандартам, подросток довёл себя до полного истощения, у Ксении началась анорексия.
Девочку лечили психиатры и психологи, она долго принимала антидепрессанты. На этом фоне у ребёнка появилась тяга к бесконтрольному получению удовольствий: она нюхала дезодоранты, выпивала, начала раннюю половую жизнь.
Обо все этом Вячеслав Малафеев честно рассказал летом 2021 года в программе "Док Ток". Он также признался, что проблемы дочки - это его крест.
Финалом всей этой тревожной истории стало задержание Ксении во время контрольной закупки наркотиков, когда она пыталась продать таблетки экстази своему приятелю. После этого Вячеславу предлагали замять дело за деньги, но он решил, что ребёнок должен научиться отвечать за свои проступи самостоятельно.
Ксению после случившегося почти на год отправили на лечение в реабилитационный центр.
А теперь стало известно, что её осудили за сбыт наркотиков и дали 4 года условно, потому что несовершеннолетняя. С одной стороны, повезло, с другой - надеемся, подобных историй в жизни юной бунтарки больше не будет.