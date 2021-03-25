Российская гимнастка Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира

Гимнастка Дина Аверина завоевала сегодня золотую медаль в индивидуальном многоборье на чемпионате мира в Японии. Таким образом она стала 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике и превзошла рекорд россиянки Евгении Канаевой по количеству золотых медалей мировых первенств, передает РИА Новости.

Аверина стала первой в индивидуальном многоборье на турнире в японском Китакюсю, по итогам четырех упражнений она заработала 108,4 балла.

Видео: официальная страница Арины и Дины Авериных во Вконтакте.