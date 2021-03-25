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Российская гимнастка Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира

Гимнастка заняла первое место в индивидуальном многоборье на турнире в японском Китакюсю

Фото: Арина и Дина Аверины | ОФК | Official Group

Гимнастка Дина Аверина завоевала сегодня золотую медаль в индивидуальном многоборье на чемпионате мира в Японии. Таким образом она стала 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике и превзошла рекорд россиянки Евгении Канаевой по количеству золотых медалей мировых первенств, передает РИА Новости

Аверина стала первой в индивидуальном многоборье на турнире в японском Китакюсю, по итогам четырех упражнений она заработала 108,4 балла.

Видео: официальная страница Арины и Дины Авериных во Вконтакте.

Как отмечается, Дина стала первой в истории четырёхкратной чемпионкой мира по художественной гимнастике в этом виде программы. Серебро в индивидуальном многоборье в Японии заработала белорусская спортсменка Алина Горносько с результатом в 105,3 балла. Третье место заняла сестра-близнец Дины Авериной Арина (103,2).

На чемпионате мира в Китакюсю двадцатитрехлетняя Дина Аверина также стала первой в упражнениях с обручем, мячом, булавами и в командном турнире. Кроме того, она побеждала на чемпионатах мира 2017, 2018 и 2019 годов и стала серебряным призёром Олимпиады в Токио в индивидуальном многоборье.

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