Спортивные мероприятия на время локдауна в России не отменят

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко сообщил, что различные чемпионаты и мероприятия спортивного характера во время «нерабочих дней» будут проходить в прежнем режиме. Единственное, что изменится — это наличие зрителей на трибунах: их будут пускать или не пускать в соответствии с ограничениями, введенными в конкретном регионе.

«Спортивные соревнования в нерабочие дни будут проходить, но формат допуска зрителей отличается от региона к региону, в зависимости от текущей ситуации с распространением COVID-19, — пояснил вице-премьер. — Организаторы получают согласование от Роспотребнадзора и выполняют все необходимые требования» (цитата по ТАСС).

Отдельно он отметил, что в стране во время локдауна будут проходить не только внутренние первенства, но и международные турниры. При этом их участники регулярно сдают ПЦР-тесты и сообщают о своем месте пребывания, которое также может быть ограничено эпидемиологическими нормами.