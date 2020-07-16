Бывшая ученица Станислава Жука рассказала о соперничестве с Тутберидзе
Олимпийская чемпионка Марина Черкасова поделилась с нами, чем занималась после окончания карьеры, как живет сейчас , а также оценила работу своей соперницы в прошлом Этери Тутберидзе
После окончания карьеры Марина Черкасова каталась в московском балете на льду, затем уехала работать на Украину. После возвращения домой, Черкасова получила предложение создать ансамбль, цирк на льду. С этим цирком фигуристка поехала на гастроли по странам мира. Несколько лет она и ее коллектив выступали в Италии.
- Почему вы не остались в Европе?
- За нами следили руководители, чтобы никто не надумал остаться. Некоторые фигуристы сбегали, чтобы остаться жить в другой стране, Шахрай наш, по- моему, так и слинял в Австралию. У меня не было никогда желания остаться в Италии, тем более, у меня семья была в России, сын, моя мама. Перевозить в другую страну я их тоже не могла, вот и вернулась.
О личной жизни Черкасовой известно не так уж и много, поэтому мы попросили фигуристку приоткрыть завесу тайны.
- Сын у меня родился, когда я каталась в московском балете, - вспоминает фигуристка и тренер. - С мужем я познакомилась в балете. Когда я была беременна, молодой человек наш загулял. До меня дошли эти слухи, я оставила сына маме и уехала на Украину. Я не выдержала долго без ребенка и забрала его с собой через пару месяцев. Там он у меня рос, часто спал на трибунах, за ним смотрели знакомые, пока я каталась. Когда у меня закончился контракт, я вернулась в Москву. Со своим третьим мужем Валерой я познакомилась в ледовом дворце, где по сей день работаю. Вскоре я родила дочь Дашеньку, ей уже 19 лет. Сейчас я тренирую свою внученьку Лизу, она осталась мне от сына, который погиб в 24 года, разбился в аварии. Такое горе мне пришлось пережить.
-Сейчас очень популярно фигурное катание, как, впрочем, и всегда, особенно, одиночное катание, за кем- то из фигуристок следите?
-Конечно, среди известных фигуристок есть имя Алена Косторная, она- моя бывшая ученица. Хочется, чтобы она приобрела ту форму, в которой она была раньше, доказала всем, на что она способна. Сейчас у нее такой возраст тяжелый, она поменяла школу, сглупила немножко.
-Вы довольны ее тренером?
-Этери Тутберидзе - умница, молодец, воспитала такую плеяду детишек. Мне нравится ее команда, на них надо равняться. Я ее знаю, мы раньше соревновались , она же тоже начинала с маленьких, как я сейчас. Мы соревновались между собой, ее дети выигрывали, мои проигрывали. Я вам могу сказать, у Тутберидзе дисциплина, как у Жука: не работаешь - уходи, она заставляет детей работать, так и получаются чемпионы.
-Почему у учениц Туберидзе не получалось работать с Плющенко?
-Плющенко - не жесткий тренер. Алена немножко поправилась там, разленилась. Ее нужно было жестко заставлять рабоать, ей нужен хлыст и небольшой пряник. Думаю, она сама понимает, какую ошибку допустила.