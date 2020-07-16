Бывшая ученица Станислава Жука рассказала о соперничестве с Тутберидзе

После окончания карьеры Марина Черкасова каталась в московском балете на льду, затем уехала работать на Украину. После возвращения домой, Черкасова получила предложение создать ансамбль, цирк на льду. С этим цирком фигуристка поехала на гастроли по странам мира. Несколько лет она и ее коллектив выступали в Италии.

- Почему вы не остались в Европе?

- За нами следили руководители, чтобы никто не надумал остаться. Некоторые фигуристы сбегали, чтобы остаться жить в другой стране, Шахрай наш, по- моему, так и слинял в Австралию. У меня не было никогда желания остаться в Италии, тем более, у меня семья была в России, сын, моя мама. Перевозить в другую страну я их тоже не могла, вот и вернулась.

О личной жизни Черкасовой известно не так уж и много, поэтому мы попросили фигуристку приоткрыть завесу тайны.

- Сын у меня родился, когда я каталась в московском балете, - вспоминает фигуристка и тренер. - С мужем я познакомилась в балете. Когда я была беременна, молодой человек наш загулял. До меня дошли эти слухи, я оставила сына маме и уехала на Украину. Я не выдержала долго без ребенка и забрала его с собой через пару месяцев. Там он у меня рос, часто спал на трибунах, за ним смотрели знакомые, пока я каталась. Когда у меня закончился контракт, я вернулась в Москву. Со своим третьим мужем Валерой я познакомилась в ледовом дворце, где по сей день работаю. Вскоре я родила дочь Дашеньку, ей уже 19 лет. Сейчас я тренирую свою внученьку Лизу, она осталась мне от сына, который погиб в 24 года, разбился в аварии. Такое горе мне пришлось пережить.