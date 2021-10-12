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Путин впервые поздравил чемпионов по компьютерным играм, но депутат-конькобежец усомнилась в полезности такого успеха

До сих пор успехи россиян в киберспорте не отмечались на таком высоком уровне

Фото: Global Look Press

На сайте Кремля опубликовано поздравление для российской команды клуба Team Spirit, которая выиграла соревнования по игре в Dota-2 на международном чемпионате The International-2021. 

Хотя поздравление с подписью президента Путина вышло бессодержательным, полным общих слов, которые принято говорить в патетических речах, но то, что успех россиян в киберспорте был отмечен на таком политическом уровне – новое явление.

До сих в пор в общественной дискуссии игровые стратегии воспринимались как поставщики проблем со здоровьем, психикой, и даже резонирующие инциденты со стрельбой в школах то и дело связывают с увлечением компьютерными играми.

Так и в этот раз в Госдуме нашлись те, кто озабочен таким успехом и опасаются, что он станет хорошим примером для молодёжи.

Депутат Светлана Журова, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, в комментарии Sport24 поздравила команду, но следом добавила: 

«Только я не хочу, чтобы это приобретало массовый характер, потому что победа Team Spirit сейчас станет супер большой рекламой для детей. Теперь желание появится абсолютно у всех»

, – переживает законодательница.

При этом Журова уверена, что киберспорт все равно лучше, чем «хайповое блогерство». «Это хотя бы подходит под спорт, хоть и без физической активности», – заявила депутат.

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