С молодых спортсменов потребуют вернуть деньги за учебу, если они уедут за рубеж

Правительство внесло в Госдуму поправки к федеральному закону «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», согласно которому, вводится компенсация обучения в спортивной школе, если её воспитанник моложе 23 лет решает заключить контракт с иностранным клубом. Документ опубликован на официальном портале парламента.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в настоящее время, если спортсмен, который ещё не успел заключить контракт ни с одним из отечественных клубов, решает уехать за рубеж, иностранные спортивные организации «не осуществляют каких-либо "трансферных" выплат». В качестве примера такого вида спорта приводится хоккей.

«Соответственно российский профессиональный спортивный клуб или организация спортивной подготовки, воспитавшая спортсмена, не получают компенсации за затраты, понесенные на его спортивную подготовку и лишаются спортсмена», — сетуют в правительстве.

Документ носит рамочный характер: виды спорта, которые он будет охватывать, и порядок выплаты компенсаций определятся профильным министерством или ведомством.

Впрочем, есть и исключения: если спортсмену к 23 годам не поступают предложения от российских клубов, то выплачивать компенсацию спортшколе он не должен.

Отмечается также, что возраст в 23 года выбран в связи с тем, что к этому моменту по статистике спортсмен достигает пика физической формы и заканчивает обучение.