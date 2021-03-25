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«Надо начинать перестройку не со сборной, а с ФХР во главе с легендой советского хоккея»

В соцсетях не понимают выбор главного тренера хоккейной сборной на Олимпиаду-2022

Фото: Global Look Press

Федерация хоккея России определилась с главным тренером национальной команды на время Олимпиады-2022. Но вопреки ожиданиям им стал не Олег Знарок, а Алексей Жамнов.

Отмечается, что кандидатуру Жамнова выбрал экспертный совет при федерации, в состав которого вошли прославленные российские хоккеисты, олимпийские чемпионы и чемпионы мира, включая Владислава Третьяка, Бориса Михайлова и других.

«Мы надеемся на долгосрочное сотрудничество с Жамновым, нам важно думать на несколько циклов вперёд. Он умеет выстраивать отношения с разными поколениями хоккеистов, сильный стратег, мотиватор и психолог. Решение рекомендовать ФХР заключить контракт с Жамновым в качестве главного тренера сборной России было продиктовано, в частности, участием в Олимпийских играх хоккеистов Национальной хоккейной лиги. При этом важно отметить, что пока официального решения об участии НХЛ ещё нет. Как известно, оно будет до 10 января», - заявил президент ФХР Владислав Третьяк.

Согласно решению экспертного совета ФХР, бывший главный тренер сборной, под руководством которого национальная команда стала чемпионом Олимпиады-2018, Олег Знарок и её нынешний наставник Валерий Брагин войдут в штаб сборной в качестве консультантов.

«У совета было несколько кандидатов, в том числе Алексей Жамнов и Олег Знарок, — подчеркнул Валерий Каменский, член экспертного совета при ФХР. - После долгих дебатов большинство членов совета поддержало кандидатуру Жамнова. Алексей Юрьевич обладает многолетним опытом работы в штабе сборной страны, имеет победный опыт Олимпиады в Корее, отлично понимает специфику работы со звёздами из НХЛ».

И все бы ничего, но 24 сентября Владислав Третьяк заявил, что главным тренером сборной официально назначен Олег Знарок, и что с ним даже уже подписан контракт на один год. Его помощниками по той информации должны были стать Сергей Зубов и Алексей Жамнов, а Валерий Брагин – консультантом. Дочь Знарка Алиса, которая встречается с Артемием Панариным, в своих соцсетях мило называла отца главным тренером, но…

27 сентября президент ФХР опроверг свои же слова, а утром во вторник пресс-служба ФХР объявила о назначении Жамнова, который, напомним, все время работал лишь менеджером и никогда и нигде не был главным тренером, максимум - ассистентом.

И надо сказать, что в соцсетях выбором ФХР остались недовольны.

«До 1/4 финала дойдём, проиграем Канаде и назовём это финалом…» - предрёк болельщик. 

«Миллиардеры решают, кто должен возглавить хоккейную команду. Пропал хоккей!» - уверен россиянин.

«Вся наша семья радовалась назначению Знарка. Какой талантливый тренер! Но, не успели порадоваться как эта новость… Слов нет… Ещё бы Малахова с Корчевниковым позвали…» - в возмущении фанат со стажем.

«Свистопляска с главным тренером явно не будет способствовать успеху», - предполагает москвич.

«Действительно, очень странно. Смена тренера, имевшего успехи со сборной, причём немалые, на человека, пусть и очень хорошего игрока, но никогда не имевшего тренерского опыта, не поддаётся никакой логике...» - пишет болельщик.

«Не со сборной надо начинать перестройку, а с ФХР и конкретно с «легенды советского хоккея»...» - уверен болельщик.

«Хоккей для нас всё равно, что для бразильцев футбол - спорт № 1. Как можно такой стратегические вид спорта, с точки зрения патриотизма и национального самосознания, доверять не пойми кому, не специалисту ни разу? Как говорил Иосиф Виссарионович: «Кадры решают всё». В данном случае кадры уже всё проиграли до выхода на лёд...» - завершает дискуссию пенсионер.

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