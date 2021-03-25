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«Еще один чемпионат мира по футболу нам дадут, только если обнулить предыдущий, в 2018-м»

Россияне уверены, что нашей стране пока не до проведения больших спортивных мероприятий, так как хватает экономических проблем

Фото: Global Look Press

Владимир Путин предложил подумать о возможности провести в стране ещё один чемпионат мира по футболу.

«Что касается спорта, я знаю про достижения в мини-футболе. Поздравляю всех участников и надеюсь, что этот высокий статус будет подтверждаться. Мы в своё время провели чемпионат мира по футболу, провели его на самом высоком уровне. Давайте подумаем - может, проведём ещё один чемпионат мира», - сказал Путин.

Напомним, Россия принимала чемпионат мира по футболу в 2018 году. Кроме того, Санкт-Петербург принял несколько матчей Евро-2020.

Чемпионом мира в 2018 году стала сборная Франции. Сборная России дошла до четвертьфинала, где в серии пенальти уступила Хорватии. Это лучший результат в истории российской сборной на чемпионатах мира.

Впрочем, в соцсетях посыл президента не оценили. Как минимум, потому что чемпионаты мира часто одним и тем же странам не отдают. Но главное, экономическая ситуация в стране сейчас явно не настраивает людей на проведение больших спортивных событий.

«Если брать новую эру футбола, т. е. после Второй мировой войны, то дважды Чемпионат мира по футболу проводился только в трех странах: Германия 1974 и 2006, Бразилия 1950 и 2014, Мексика 1970 и 1986. Как видим, это великие футбольные державы, кроме Мексики, но тогда просто никто не был готов. Из Европы только немцы. Нам не скоро дадут ЧМ во второй раз. Может быть, лет через двадцать. Если вообще дадут...», - отметил футбольный эксперт.

«Браво, Владимир Владимирович, чтобы попасть на ЧМ, надо провести его дома! Все правильно!» - иронично поддержал президента читатель.

«Согласен, нам дадут ещё один чемпионат мира, только если обнулить предыдущее проведение ЧМ», - пошутил россиянин.

«Это чтобы на стадионе в Саранске хоть иногда в футбол играли?» - уточнил житель столицы Мордовии.

«Тогда уж летнюю Олимпиаду надо проводить, получить на ней место автоматом впервые с 1988 года и сказать потом, что лимит на легионеров работает», - вновь звучит ирония в комментариях.

«А давайте не будем его пробовать проводить, а попробуем на него сами из группы выйти», - подсказал любитель футбола.

«Друг мой, я бы сказал, что не стоит пробовать его проводить в первую очередь по экономическим причинам, - подсказал предыдущему комментатору следующий. – Вот когда у нас пенсионный возраст вернут, когда люди будут жить по человечески, вот только тогда можно о чем-то задумываться».

«Мне одному кажется, что Путин реально в каком-то другом мире обитает? – уточняет студент. – Как можно вообще говорить про Олимпиаду и чемпионат мира после допинговых афер, из-за которых мы до сих пор выступаем без флага и гимна?»

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