Знарок откроет для Панарина путь в сборную

При этом, по спортивным показателям, Панарин обязан играть за сборную России. Артемий - один из лучших игроков легендарной команды НХЛ “Нью-Йорк Рейнджерс”. Генеральный менеджер “рейнджеров” уже называет его одним из кандидатов в капитаны.

В начале сентября хоккейные болельщики узнали супер новость - клубы НХЛ отпускают своих игроков на Зимнюю Олимпиаду в Пекин, которая начнется уже через пять месяцев. Конечно, с оговорками - если позволит эпидемиологическая обстановка на родине коронавируса.

Будет дико, если Знарок, которого хоккеист ласково называет “тестярик” откажет родственнику в поездке на Игры из-за политики. Можно констатировать, что Панарин возвращается в сборную России. А вот как она вступит на Олимпиаде прогнозировать сложнее.