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Знарок откроет для Панарина путь в сборную

Будет странно, если тесть-Знарок, который возглавил сборную России, не позовет зятя-Панарина на Олимпиаду в Пекин

Панарин на льду
Фото: Instagram

Они породнились ещё в прошлом году. Свадьба Артемия Панарина и дочери тренера Алисы Знарок состоялась в ноябре. Валерий Знарок даже успел погостить в американском доме, который хоккеист снимает с его дочерью. Возможностей встретиться в России было мало - с 2019 года Панарин не получает вызовов в сборную России. Многие связывают это с политической позицией Артемия, который открыто поддерживает Алексея Навального и часто критикует в интервью российские власти. Панарина не было в списке “Путин Тим”, который сформировали спортсмены для поддержки Владимира Путина на выборах 2018 года. 

Фото: Instagram
Инстаграм Панарина

При этом, по спортивным показателям, Панарин обязан играть за сборную России. Артемий - один из лучших игроков легендарной команды НХЛ “Нью-Йорк Рейнджерс”. Генеральный менеджер “рейнджеров” уже называет его одним из кандидатов в капитаны. 

В начале сентября хоккейные болельщики узнали супер новость - клубы НХЛ отпускают своих игроков на Зимнюю Олимпиаду в Пекин, которая начнется уже через пять месяцев. Конечно, с оговорками - если позволит эпидемиологическая обстановка на родине коронавируса. 

Будет дико, если Знарок, которого хоккеист ласково называет “тестярик” откажет родственнику в поездке на Игры из-за политики. Можно констатировать, что Панарин возвращается в сборную России. А вот как она вступит на Олимпиаде прогнозировать сложнее.

Главные матчи Олега Знарка в сборной России

Победы:

Россия 5:3 Швеция. ЧМ-2015 (¼ финала)

Россия 4:0 США. ЧМ-2015 (½ финала)

Россия 3:0 Финляндия. Кубок Мира 2016 (группа)

Россия 2:1 Швеция. ЧМ-2017 (группа)

Поражения:

Россия 1:6 Канада. ЧМ-2015 (финал)

Россия 1:2 Швеция. Кубок Мира 2016 (группа)

Россия 3:5 Канада. Кубок Мира 2016 (½ финала)

Россия 2:4 Канада. ЧМ-2017 (½ финала)

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