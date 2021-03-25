Главным тренером сборной РФ по хоккею стал Олег Знарок. Контракт с ним заключен на год
Наставник должен будет показать свой результат на Олимпиаде в Пекине в 2022 году
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, что главным тренером национальной сборной по хоккею стал Олег Знарок. Об этом пишет «РИА Новости».
«Он пользуется уважением и авторитетом у игроков НХЛ. Верим, что сплотит команду», – объяснил назначение Владислав Третьяк.
Сергей Зубов станет координатором защитников команды. Валерий Брагин теперь останется консультантом сборной.
Знарок должен будет показать результат на Олимпиаде-2022 в Пекине. Там россияне выступят против датчан, чехов и швейцарцев.