Главным тренером сборной РФ по хоккею стал Олег Знарок. Контракт с ним заключен на год

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, что главным тренером национальной сборной по хоккею стал Олег Знарок. Об этом пишет «РИА Новости».

«Он пользуется уважением и авторитетом у игроков НХЛ. Верим, что сплотит команду», – объяснил назначение Владислав Третьяк.

Сергей Зубов станет координатором защитников команды. Валерий Брагин теперь останется консультантом сборной.

Знарок должен будет показать результат на Олимпиаде-2022 в Пекине. Там россияне выступят против датчан, чехов и швейцарцев.