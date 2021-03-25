"Корпус будет из титанового сплава, а сантехника финской фирмы Акколо-Какколо?"

Стала известна стоимость строительства «СКА Арены», которая примет матчи чемпионата мира по хоккею 2023 года.

«Предварительно сметный расчет стоимости объекта составил 38,5 млрд рублей, из которых не более 10 млрд выделаются из городского бюджета. Возможно, после заключения экспертов по сметной стоимости проекта она изменится на 10–15%», - сообщил генеральный директор ООО «СКА Арена» Евгений Калабин.

Площадь всего объекта составит 189,5 тыс. кв. метров, высота – 53,7 метров. Вместимость арены в хоккейной конфигурации составит 21,5 тыс. человек, в концертной - 23 тыс. Ранее сообщалось, стоимость строительства составит 20 млрд рублей.

Понятно, что в соцсетях оказались не в восторге после таких шокирующих цифр и, особенно, помня строительство футбольной «Газпром-Арены».

«Ну что, ещё один распил грядёт?» - задал риторический вопрос читатель.

«Не распил, а распиииилище! – вспомнив мем с Дмитрием Нагиевым, добавил россиянин.- Сдадут в 2028-м году после освоения 70 млрд, а обоснуют это резким повышением цен на стройматериалы».

«Сколько можно было бы на эти деньги по всей стране для детишек понастроить небольшие катки с трибунами человек на 500. Эх.. Как же это всё прискорбно. Пир во время чумы!» - расстроился пенсионер.

«Я не понимаю, в Омске арена стоит около 15 млрд., в Новосибирске в пределах 8 млрд. Откуда такая цифра в Питере? Корпус из титанового сплава будет?» - не понимает москвич.

«Там, как и ранее на «Газпром-Арене» будет установлена очень дорогая сантехника финской фирмы «Аккало-Каккало», поэтому так дорого!» - эту шутку поймут только любители отечественных фильмов 90-х годов.