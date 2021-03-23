Путин поставил точку в споре о том, сколько иностранцев должно играть в футбольных клубах
Президент отключил безлимит в футболе одним словом
Не секрет, что владельцы самых сильных футбольных клубов в России мечтают отменить ограничения на легионеров. И это им почти удалось – летом о скорой отмене лимита заговорил сам президент Российского футбольного союза Александр Дюков. Однако на прошлой неделе во время совещания Совета по физкультуре и спорту Владимир Путин пресек революцию в зародыше.
– Вам что, неизвестно, что с 1988 года сборная России не играет на Олимпийских играх? Ну и еще не будет 20 лет играть, если одни иностранцы будут играть, – сказал Путин.
При этом лимит работает в российском футболе с 2004 года, но это не приблизило наших футболистов к поездке на Олимпиаду.
Если посмотреть на результаты главных футбольных турниров – чемпионатов мира и Европы, разница в результатах до/после лимита чуть очевиднее.
С необходимостью искусственно поддерживать российских игроков традиционно согласны футбольные ветераны.
– Сейчас тренеры в России по сути являются временщиками. Они живут сегодняшним днем. Они не собираются воспитывать футболистов. Зачем им это? Куда проще пойти к владельцу клуба и попросить купить уже готового, – считает советский футболист Евгений Ловчев.
Как сборная России выступала до и после лимита на легионеров
ЛИМИТА НЕТ
1991–2004
Участие в чемпионатах Европы: 1996 (не вышли из группы), 2000 (не попали), 2004 (не вышли из группы)
Участие в чемпионатах мира: 1994 (не вышли из группы), 1998 (не попали), 2002 (не вышли из группы)
ЛИМИТ ЕСТЬ
2004–2021
Участие в чемпионатах Европы: 2008 (выход в 1/2 финала), 2012 (не вышли из группы), 2016 (не вышли из группы), 2020 (не вышли из группы)
Участие в чемпионатах мира: 2006 (не попали), 2010 (не попали), 2014 (не вышли из группы), 2018 – домашний (игра в 1/4 финала).
«Локомотив» не предупредили?
О том, что лимит на легионеров собирались отменить, свидетельствует и контрольная закупка молодых иностранцев, которую провернул московский клуб.
Этим летом команду покинули 7 русских футболистов, а на смену пришли хорват Тин Едвай, англичанин Фаустино Анджорин, голландец Джирано Керк и француз Алексис Бека Бека. На все летние приобретения клуб потратил больше всех – 30 миллионов евро. Сумма оказалась настолько серьезной даже для «Локомотива», что руководство клуба, как сообщают спортивные СМИ, вынуждено было просить у РЖД дополнительно 3 миллиарда рублей на 2021 год. Вопрос об увеличении клубного бюджета должен быть рассмотрен на ближайшем совете директоров «Локомотива». Интересно, каким окажется ответ после стратегического выступления Путина.