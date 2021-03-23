Путин поставил точку в споре о том, сколько иностранцев должно играть в футбольных клубах

Не секрет, что владельцы самых сильных футбольных клубов в России мечтают отменить ограничения на легионеров. И это им почти удалось – летом о скорой отмене лимита заговорил сам президент Российского футбольного союза Александр Дюков. Однако на прошлой неделе во время совещания Совета по физкультуре и спорту Владимир Путин пресек революцию в зародыше.

– Вам что, неизвестно, что с 1988 года сборная России не играет на Олимпийских играх? Ну и еще не будет 20 лет играть, если одни иностранцы будут играть, – сказал Путин.

При этом лимит работает в российском футболе с 2004 года, но это не приблизило наших футболистов к поездке на Олимпиаду.

Если посмотреть на результаты главных футбольных турниров – чемпионатов мира и Европы, разница в результатах до/после лимита чуть очевиднее.

С необходимостью искусственно поддерживать российских игроков традиционно согласны футбольные ветераны.

– Сейчас тренеры в России по сути являются временщиками. Они живут сегодняшним днем. Они не собираются воспитывать футболистов. Зачем им это? Куда проще пойти к владельцу клуба и попросить купить уже готового, – считает советский футболист Евгений Ловчев.