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Петерс Покровскис: Как пересобрали легенду

Обозреватель Sobesednik.ru – о том, как стартовала в новом сезоне ВХЛ самая титулованная команда лиги, легендарная тольяттинская "Лада"

Фото: Официальный сайт ХК Химик

Победа, вырванная в гостях у Воскресенского «Химика» 3:2 (2:2, 0:0, 1:0), была лишь второй игрой чемпионата для тольяттинцев, но пересобранная, обновленная буквально с головы до пят команда выглядела столь солидно и при этом столь прагматично, что хочется сразу записать это на тренерский почерк Валерия Белова. Ну и его тренерского штаба, конечно – ведь сам Белов приболел, и в Подмосковье «Ладой» руководил Вячеслав Уваев.

Их подопечные умеют хранить моменты – единственное за всю игру большинство обернулось голом, да притом в контратаке, когда соперник поджал было автозаводцев в их зоне. Но важнее, что не было в дальнейшем тучи выстрелов «в молоко» с пятака в нападении, и почти не было опасных «зевков» в обороне; а те, что случались, вполне списываемы на легкую (и это простите для старта-то!) несыгранность или еще пока недостаточную опытность.

Эта команда умеет беречь силы – весь второй период гости, очевидно, целенаправленно отбивались, заметно не доезжая до своих оппонентов и недонакрывая; пожалуй, с тем, чтобы в третьем снова, почти свежими, идти дожимать подуставших в атаках игроков «Химика». Тем более что эта команда умеет давить – и если соперник дрогнул и вовремя не воспрял, то игра вполне может быть сделана в течение короткого отрезка. И даже, наверное, в первом периоде.

Словом, все у «Лады» кажется таким рассчитанным, что даже вратарь Александр Трушков будто бы был специально подобран под этот общий план. 25 лет – молодой, но уже давно не ребенок. Поигравший в КХЛ и там вполне себя проявивший, но недооцененный, потому с появляющимся риском быть законсервированным и закисшим. И стало быть, вдвойне жаждущий проявить себя. Но главное – не «плывущий» под постоянной высокой нагрузкой, способный в одиночку справиться с массой работы и «потащить» или всю игру, или хотя бы какой-либо критический отрезок. Например, как тот самый второй период, когда тольяттинцы позволили сопернику перебросать себя 33-11, из них 14-7 в створ. А финальное превосходство «Химика» по числу бросков выглядит и вовсе ошеломляющим: 72-35 (в створ 39-21).

Какой контраст с предыдущими вратарскими бригадами, где на контрактах были те, кто едва сезон-два пробыл в КХЛ (и то просидев на лавках), и затем исколесили добрый десяток команд ВХЛ. Да еще и как правило ломаные-переломанные…

Эта команда, что интересно, впервые за несколько лет вообще укомплектована из тех, чьи фамилии не вызывают недоумения, а качество их персональной игры – вопросов. Здесь любой более-менее знаком; причем все они, в основном, либо такие, кто явно не сказал своего главного слова в хоккее, либо такие, кто по-настоящему еще не раскрылся.

И кажется, в этой команде все хотят играть; именно играть, а не валять дурака в ожидании поступлений на карточку. Они даже выходят после игры в подтрибунку повстречаться с бывшими одноклубниками не почесывая пятую точку, а с добро-агрессивной ухмылкой: «Ну что, как я тебя сегодня?!»

Именно ради таких случаев люди сильно за 30, честные перед собой и перед хоккеем, решают поиграть еще сезон-другой. Не чтобы подзаработать напоследок (это им не так важно: они и так попали на абсолютный бум зарплат в КХЛ на рубеже нулевых-десятых), а лишь чтобы честь к чести завершить карьеру мажорным аккордом. 

И от всего этого как никогда, впервые за несколько лет, верится в лучшее «Лады»…

Теги: #Хоккей

Рубрика: Спорт

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